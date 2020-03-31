В Грузии ввели комендантский час 🔊 Воспроизвести Reuters



Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на всей территории страны вводится комендантский час.



Как сообщает



Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00.



«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения», — добавил Гахария.



20 марта грузинские власти объявили, что с 21 марта Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии COVID-19.



Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на всей территории страны вводится комендантский час.Как сообщает RT со ссылкой на Sputnik Грузия, это решение вступило в силу с 8:00 31 марта.Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00.«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения», — добавил Гахария.20 марта грузинские власти объявили, что с 21 марта Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии COVID-19.Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Грузия, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 138 раз Комментарии