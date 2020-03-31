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В Грузии ввели комендантский час

Reuters


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на всей территории страны вводится комендантский час.

Как сообщает RT со ссылкой на Sputnik Грузия, это решение вступило в силу с 8:00 31 марта.

Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00.

«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения», — добавил Гахария.

20 марта грузинские власти объявили, что с 21 марта Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии COVID-19.

Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Грузия, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 31 марта, 09:00

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