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В Грузии ввели комендантский час
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на всей территории страны вводится комендантский час.
Как сообщает RT со ссылкой на Sputnik Грузия, это решение вступило в силу с 8:00 31 марта.
Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00.
«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения», — добавил Гахария.
20 марта грузинские власти объявили, что с 21 марта Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии COVID-19.
Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Грузия, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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