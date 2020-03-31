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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Возвращение граждан самолётами уже обошлось Литве почти в 150 тыс. евро
Возвращение граждан в Литву самолётами во время карантина уже обошлось государству почти в 150 тыс. евро, однако около 60 тыс. евро, возможно, удастся покрыть на средства Евросоюза (ЕС), говорит министр транспорта.
Ярослав Наркевич на пресс-конференции в понедельник сказал, что самым затратным был самолёт с Бали - около 73 тыс. евро, рейс Париж-Вильнюс стоил около 20 тыс. евро.
По его словам, за период примерно с середины марта до этого понедельника состоялся 21 авиарейс, этими рейсами вернулись 3253 гражданина страны.
Канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша говорит, что в начале карантина зарегистрировалось 6 тыс. граждан Литвы, пожелавших вернуться домой с помощью дипломатических представительств, а сейчас таких осталось около двухсот.
По словам Л. Талат-Кялпши, в джунглях Перу находится пять граждан Литвы, по одному - в Конго, Сенегале, Колумбии, шесть граждан - в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), восемь - на Острове Святого Варфоломея, 22 несовершеннолетних гражданина Литвы - в США, где они обучались по обмену.
С 1 апреля будут осуществляться только общие репатриационные полёты Евросоюза.
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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