Возвращение граждан самолётами уже обошлось Литве почти в 150 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



Возвращение граждан в Литву самолётами во время карантина уже обошлось государству почти в 150 тыс. евро, однако около 60 тыс. евро, возможно, удастся покрыть на средства Евросоюза (ЕС), говорит министр транспорта.



Ярослав Наркевич на пресс-конференции в понедельник сказал, что самым затратным был самолёт с Бали - около 73 тыс. евро, рейс Париж-Вильнюс стоил около 20 тыс. евро.



По его словам, за период примерно с середины марта до этого понедельника состоялся 21 авиарейс, этими рейсами вернулись 3253 гражданина страны.



Канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша говорит, что в начале карантина зарегистрировалось 6 тыс. граждан Литвы, пожелавших вернуться домой с помощью дипломатических представительств, а сейчас таких осталось около двухсот.



По словам Л. Талат-Кялпши, в джунглях Перу находится пять граждан Литвы, по одному - в Конго, Сенегале, Колумбии, шесть граждан - в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), восемь - на Острове Святого Варфоломея, 22 несовершеннолетних гражданина Литвы - в США, где они обучались по обмену.



С 1 апреля будут осуществляться только общие репатриационные полёты Евросоюза. Возвращение граждан в Литву самолётами во время карантина уже обошлось государству почти в 150 тыс. евро, однако около 60 тыс. евро, возможно, удастся покрыть на средства Евросоюза (ЕС), говорит министр транспорта.Ярослав Наркевич на пресс-конференции в понедельник сказал, что самым затратным был самолёт с Бали - около 73 тыс. евро, рейс Париж-Вильнюс стоил около 20 тыс. евро.По его словам, за период примерно с середины марта до этого понедельника состоялся 21 авиарейс, этими рейсами вернулись 3253 гражданина страны.Канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша говорит, что в начале карантина зарегистрировалось 6 тыс. граждан Литвы, пожелавших вернуться домой с помощью дипломатических представительств, а сейчас таких осталось около двухсот.По словам Л. Талат-Кялпши, в джунглях Перу находится пять граждан Литвы, по одному - в Конго, Сенегале, Колумбии, шесть граждан - в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), восемь - на Острове Святого Варфоломея, 22 несовершеннолетних гражданина Литвы - в США, где они обучались по обмену.С 1 апреля будут осуществляться только общие репатриационные полёты Евросоюза. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии