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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Заболевшими военными в батальоне НАТО в Литве займётся команда хорватских и германских медиков
Заболевшими батальона НАТО коронавирусной инфекцией военнослужащими будет заниматься дополнительная команда хорватских и германских медиков, сообщило в понедельник Минобороны.
Оно сообщает, что дополнительные силы со специальным оборудованием прилетели в Литву в воскресенье специальным самолётом их Хорватии.
Пресс-атташе батальона НАТО, нидерландский капитан Эверт-Ян Даниэльс сказал BNS, что в батальоне у 24 военных установлен COVID-19.
Они переведены из Руклы в Пабраде на изоляцию.
Как утверждает Минобороны, у находящихся в Пабраде военных нет никаких контактов с заразившимися - они спят, питаются и тренируются в разных помещениях и на территориях.
Боевая группа батальона передовых сил НАТО размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия.
Категории: политика, общество, чп и криминал
География: Литва
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