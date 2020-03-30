Заболевшими военными в батальоне НАТО в Литве займётся команда хорватских и германских медиков 🔊 Воспроизвести фото: kam.lt



Заболевшими батальона НАТО коронавирусной инфекцией военнослужащими будет заниматься дополнительная команда хорватских и германских медиков, сообщило в понедельник Минобороны.



Оно сообщает, что дополнительные силы со специальным оборудованием прилетели в Литву в воскресенье специальным самолётом их Хорватии.



Пресс-атташе батальона НАТО, нидерландский капитан Эверт-Ян Даниэльс сказал BNS, что в батальоне у 24 военных установлен COVID-19.



Они переведены из Руклы в Пабраде на изоляцию.



Как утверждает Минобороны, у находящихся в Пабраде военных нет никаких контактов с заразившимися - они спят, питаются и тренируются в разных помещениях и на территориях.



Боевая группа батальона передовых сил НАТО размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия. Заболевшими батальона НАТО коронавирусной инфекцией военнослужащими будет заниматься дополнительная команда хорватских и германских медиков, сообщило в понедельник Минобороны.Оно сообщает, что дополнительные силы со специальным оборудованием прилетели в Литву в воскресенье специальным самолётом их Хорватии.Пресс-атташе батальона НАТО, нидерландский капитан Эверт-Ян Даниэльс сказал BNS, что в батальоне у 24 военных установлен COVID-19.Они переведены из Руклы в Пабраде на изоляцию.Как утверждает Минобороны, у находящихся в Пабраде военных нет никаких контактов с заразившимися - они спят, питаются и тренируются в разных помещениях и на территориях.Боевая группа батальона передовых сил НАТО размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: нато, Китай, солдаты, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии