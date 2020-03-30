Императорские полномочия получил от парламента премьер Венгрии для борьбы с коронавирусом

Венгерский лидер теперь сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента
Парламент Венгрии 30 марта принял решение расширить полномочия премьер-министра Виктора Орбана на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает FOСUS со ссылкой на Bloomberg.
Таким образом, Орбан получил возможность управлять страной единолично, а его правительство сможет в случае необходимости продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.
Во время голосования представители правящей партии Фидес, которую возглавляет Орбан, отклонили возражения оппозиции. Единственным органом в стране, который отныне может пересмотреть решения правительства, является Конституционный суд. Однако и там большинство представителей остаются лояльными к действующему премьер-министру.
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"Я не знаю другой демократической страны, где бы правительство получило от парламента такую свободу действий на неопределенный срок", – сказала Рената Уитц, руководитель конституционной программы в центрально-европейском институте Будапешта.
Министр юстиции Венгрии Джудит Варга, напротив, поддержала решение парламента, назвав критику оппонентов безосновательной. По ее словам, новый закон имеет свои ограничения и предусматривает только "необходимые и пропорциональные меры", чтобы преодолеть эпидемию коронавируса. К тому же, добавила она, в нынешней ситуации законодательство дает право парламенту остановить действие этого закона.
Джудит Варга также обратилась к журналистам с просьбой не искажать факты, напомнив об уголовной ответственности.
"Я не знаю другой демократической страны, где бы правительство получило от парламента такую свободу действий на неопределенный срок", – сказала Рената Уитц, руководитель конституционной программы в центрально-европейском институте Будапешта.
Министр юстиции Венгрии Джудит Варга, напротив, поддержала решение парламента, назвав критику оппонентов безосновательной. По ее словам, новый закон имеет свои ограничения и предусматривает только "необходимые и пропорциональные меры", чтобы преодолеть эпидемию коронавируса. К тому же, добавила она, в нынешней ситуации законодательство дает право парламенту остановить действие этого закона.
Джудит Варга также обратилась к журналистам с просьбой не искажать факты, напомнив об уголовной ответственности.