Япония и МОК согласовали дату открытия Олимпиады 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Issei Kato



Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщает



Как объявил председатель оргкомитета Игр Ёсиро Мори, Олимпиада продлится до 4 августа.



Паралимпийские игры пройдут 24 июля по 5 августа.



Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.



На минувшей неделе президент МОК Томас Бах по телефону обсудил вопрос с членами комитета. Как отмечается, все выступившие поддержали решение перенести Игры и отметили важность того, что его приняли совместно с японским правительством. Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщает РИА Новости-СПОРТ Как объявил председатель оргкомитета Игр Ёсиро Мори, Олимпиада продлится до 4 августа.Паралимпийские игры пройдут 24 июля по 5 августа.Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.На минувшей неделе президент МОК Томас Бах по телефону обсудил вопрос с членами комитета. Как отмечается, все выступившие поддержали решение перенести Игры и отметили важность того, что его приняли совместно с японским правительством. rsport.ria.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: олимпиада, Китай, вирус, пандемия, зрители — статья прочитана 180 раз Комментарии