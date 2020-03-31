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Япония и МОК согласовали дату открытия Олимпиады

© REUTERS / Issei Kato


Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщает РИА Новости-СПОРТ.

Как объявил председатель оргкомитета Игр Ёсиро Мори, Олимпиада продлится до 4 августа.

Паралимпийские игры пройдут 24 июля по 5 августа.

Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе президент МОК Томас Бах по телефону обсудил вопрос с членами комитета. Как отмечается, все выступившие поддержали решение перенести Игры и отметили важность того, что его приняли совместно с японским правительством.
rsport.ria.ru
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: олимпиада, Китай, вирус, пандемия, зрители
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добавлена вчера, 30 марта, 20:00

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