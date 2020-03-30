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Премьер Литвы: учебный год остановлен не будет, полёты и паромное сообщение прекращаются
Учебный год в Литве остановлен не будет, а решения по экзаменам на аттестат зрелости будут приняты через две недели, заявил в понедельник премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Премьер признал, что "старт удалённого обучения не был идеальным", однако призвал министерство и учебные учреждения ликвидировать недостатки.
"(...) Учебный год остановлен не будет. Что касается экзаменов на аттестат зрелости - в течение двух недель министерству поручено сформулировать конкретные предложения, тогда будут и решения", - написал С. Сквернялис в фейсбуке.
Школы в Литве закрыты с 16 марта, когда был введён карантин, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Сначала было объявлено о двухнедельных каникулах, а с понедельника началось обучение на удалённой основе.
В понедельник утром, с началом удаленного обучения, электронные обучающие платформы не выдержали нагрузку, а министр образования Альгирдас Монкявичюс в интервью для радио заявил, что рассматривается возможность завершить учебный год.
С. Сквернялис также заявил, что в ближайшие дни будут приняты решения прекратить полёты и паромное сообщение, которые осуществлялись с целью возвращения граждан Литвы.
"Больше рисковать мы не вправе. Особенно с возвращением людей из стран, которые сегодня являются самыми что ни на есть очагами вируса", - добавил премьер.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, образование
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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