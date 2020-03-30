«Это был длинный путь, но старания окупились» — Северная Македония стала 30-м членом НАТО 🔊 Воспроизвести Reuters



Северная Македония официально вошла в НАТО, сообщает Die Zeit. «Это был длинный путь, но все старания окупились», — прокомментировал произошедшее генсек альянса Йенс Столтенберг. А президент республики Стево Пендаровски назвал это событие «историческим успехом», который обеспечит его стране безопасность и будущее.







НАТО официально приняло в свои ряды Северную Македонию, сообщает Die Zeit. Страна Западных Балкан стала 30-ым членом альянса после того как подписала соответствующее соглашение в Госдепе США в Вашингтоне. До этого остальные 29 государств-членов военной организации ратифицировали протокол о вступлении.



«Это был длинный путь, но все старания окупились», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Северная Македония стала частью «семьи из 30 стран и почти миллиарда людей». Альянс базируется «на уверенности в том, что вместе мы сильнее и надёжнее защищены, независимо от того, какие перед нами стоят вызовы», напомнил он. НАТО официально приняло в свои ряды Северную Македонию, сообщает Die Zeit. Страна Западных Балкан стала 30-ым членом альянса после того как подписала соответствующее соглашение в Госдепе США в Вашингтоне. До этого остальные 29 государств-членов военной организации ратифицировали протокол о вступлении.«Это был длинный путь, но все старания окупились», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Северная Македония стала частью «семьи из 30 стран и почти миллиарда людей». Альянс базируется «на уверенности в том, что вместе мы сильнее и надёжнее защищены, независимо от того, какие перед нами стоят вызовы», напомнил он.



Членство в НАТО ускорит интеграцию, демократические реформы в республике, позволит вести более активную торговлю, а также обеспечит безопасность и стабильность, заявил госсекретарь США Майк Помпео. К тому же это показывает другим странам, что дверь в НАТО открыта для тех, кто готов соответствовать высоким стандартам и взять на себя ответственность, связанную с членством в альянсе.



Министр иностранных дел Германии также поприветствовал вступление Северной Македонии в военную организацию. По его словам, соглашение с Грецией стало в этом процессе «важной вехой». «Тем самым главы государств и правительств обеих стран наглядно продемонстрировали, что политическая смелость и мастерство дипломатии позволяют снимать многолетние блокады мирным путём», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.



Северная Македония стала 14 страной, вступивший в НАТО после окончания холодной войны, отмечает Die Zeit. Большинство из них раньше находились в сфере влияния Советского Союза. Расширение альянса на Восток существенно обострило отношения с Россией.



Оригинал новости ИноТВ Президент Северной Македонии Стево Пендаровски назвал произошедшее «историческим успехом». Теперь по прошествии 30 лет независимости его стране обеспечены безопасность и будущее, заявил он. Следующая цель — вступление в Европейский союз. Членству республики в НАТО до этого мешал конфликт с Грецией, напоминает издание. В Афинах опасались, что, назвавшись Северной Македонией, соседняя страна будет претендовать на одноимённую провинцию на севере Греции.Членство в НАТО ускорит интеграцию, демократические реформы в республике, позволит вести более активную торговлю, а также обеспечит безопасность и стабильность, заявил госсекретарь США Майк Помпео. К тому же это показывает другим странам, что дверь в НАТО открыта для тех, кто готов соответствовать высоким стандартам и взять на себя ответственность, связанную с членством в альянсе.Министр иностранных дел Германии также поприветствовал вступление Северной Македонии в военную организацию. По его словам, соглашение с Грецией стало в этом процессе «важной вехой». «Тем самым главы государств и правительств обеих стран наглядно продемонстрировали, что политическая смелость и мастерство дипломатии позволяют снимать многолетние блокады мирным путём», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.Северная Македония стала 14 страной, вступивший в НАТО после окончания холодной войны, отмечает Die Zeit. Большинство из них раньше находились в сфере влияния Советского Союза. Расширение альянса на Восток существенно обострило отношения с Россией. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Македония, членство — статья прочитана 89 раз Комментарии