Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал >> Вывод КНБО сейма Литвы: ДГБ действовал законно, но от устных поручений следует отказаться

Вывод КНБО сейма Литвы: ДГБ действовал законно, но от устных поручений следует отказаться



Департамент госбезопасности (ДГБ) действовать законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако от устных поручений по проверке лиц следует отказаться, заявил Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы после проведения расследования.

"Комитет констатировал, что ДГБ действовал законно, руководствуясь всеми действующими правовыми актами и законами, да, есть определённые пробелы, не всё ясно, особенно в плане организации внутренней работы, которые, похоже, действовали со времени создания ДГБ, относительно устных поручений", - сказал журналистам глава КНБО Дайнюс Гайжаускас.

За выводы комитета проголосовали все его члены, за исключением воздержавшегося Витаутаса Бакаса. Он стоит на позиции, что ДГБ нарушил закон.
Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник выдвинул кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий на посту директора ДГБ.

Д. Гайжаускас сказал, что сообщившего о вероятно незаконном сборе информации высокопоставленного сотрудника ДГБ могло ввести в заблуждение то, что поручение проверять людей было дано устно.

КНБО предлагает менять этот порядок, а также учредить институт омбудсмена разведки.

КНБО занялся выяснением ситуации в ДГБ, когда бывший глава комитета и его нынешний член В. Бакас обратился в правление сейма с предложением начать парламентское расследование на основании материала информатора о вероятно незаконном сборе информации ДГБ.

Высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ утверждает, что строго соблюдает законы и мог собирать информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, КНБО, Ушацкас
География: Литва
статья прочитана 157 раз
добавлена сегодня, 30 марта, 15:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка