Вывод КНБО сейма Литвы: ДГБ действовал законно, но от устных поручений следует отказаться 🔊 Воспроизвести



Департамент госбезопасности (ДГБ) действовать законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако от устных поручений по проверке лиц следует отказаться, заявил Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы после проведения расследования.



"Комитет констатировал, что ДГБ действовал законно, руководствуясь всеми действующими правовыми актами и законами, да, есть определённые пробелы, не всё ясно, особенно в плане организации внутренней работы, которые, похоже, действовали со времени создания ДГБ, относительно устных поручений", - сказал журналистам глава КНБО Дайнюс Гайжаускас.



За выводы комитета проголосовали все его члены, за исключением воздержавшегося Витаутаса Бакаса. Он стоит на позиции, что ДГБ нарушил закон. Департамент госбезопасности (ДГБ) действовать законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако от устных поручений по проверке лиц следует отказаться, заявил Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы после проведения расследования."Комитет констатировал, что ДГБ действовал законно, руководствуясь всеми действующими правовыми актами и законами, да, есть определённые пробелы, не всё ясно, особенно в плане организации внутренней работы, которые, похоже, действовали со времени создания ДГБ, относительно устных поручений", - сказал журналистам глава КНБО Дайнюс Гайжаускас.За выводы комитета проголосовали все его члены, за исключением воздержавшегося Витаутаса Бакаса. Он стоит на позиции, что ДГБ нарушил закон. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник выдвинул кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий на посту директора ДГБ.



Д. Гайжаускас сказал, что сообщившего о вероятно незаконном сборе информации высокопоставленного сотрудника ДГБ могло ввести в заблуждение то, что поручение проверять людей было дано устно.



КНБО предлагает менять этот порядок, а также учредить институт омбудсмена разведки.



КНБО занялся выяснением ситуации в ДГБ, когда бывший глава комитета и его нынешний член В. Бакас обратился в правление сейма с предложением начать парламентское расследование на основании материала информатора о вероятно незаконном сборе информации ДГБ.



Высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.



ДГБ утверждает, что строго соблюдает законы и мог собирать информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы. Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, КНБО, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии