|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Для поддержания общественного порядка в Вильнюсе будут использоваться дроны
Для поддержания общественного порядка в общественных местах Вильнюса и информирования населения будут использоваться дроны, сообщило в понедельник столичное самоуправление.
Сообщается, что семь волонтёрских дронов будут использоваться в Вильнюсе с 9 часов до 18 часов, со временем их станет больше. Собранную дронами информацию о нарушениях можно будет передавать Отделению общественного порядка самоуправления или полиции.
"Дроны помогут наблюдать за местами, где могут собираться люди, им будет направляться звуковая информация или в такие места будут оперативно прибывать сотрудники по поддержанию общественного порядка", – сообщает самоуправление.
Основное внимание намечается уделять паркам и игровым площадкам, где всё ещё встречаются группы людей. Изображение, которое фиксирует дрон, транслируется непосредственно в Операционный центр экстремальной ситуации Вильнюсского самоуправления, который координирует, куда направить патруль по поддержанию общественного порядка или вызвать на помощь полицию.
Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления
Категории: общество, чп и криминал, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, дрон, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|