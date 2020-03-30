Для поддержания общественного порядка в Вильнюсе будут использоваться дроны 🔊 Воспроизвести







Для поддержания общественного порядка в общественных местах Вильнюса и информирования населения будут использоваться дроны, сообщило в понедельник столичное самоуправление.



Сообщается, что семь волонтёрских дронов будут использоваться в Вильнюсе с 9 часов до 18 часов, со временем их станет больше. Собранную дронами информацию о нарушениях можно будет передавать Отделению общественного порядка самоуправления или полиции.



"Дроны помогут наблюдать за местами, где могут собираться люди, им будет направляться звуковая информация или в такие места будут оперативно прибывать сотрудники по поддержанию общественного порядка", – сообщает самоуправление.



Основное внимание намечается уделять паркам и игровым площадкам, где всё ещё встречаются группы людей. Изображение, которое фиксирует дрон, транслируется непосредственно в Операционный центр экстремальной ситуации Вильнюсского самоуправления, который координирует, куда направить патруль по поддержанию общественного порядка или вызвать на помощь полицию.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления







Для поддержания общественного порядка в общественных местах Вильнюса и информирования населения будут использоваться дроны, сообщило в понедельник столичное самоуправление.Сообщается, что семь волонтёрских дронов будут использоваться в Вильнюсе с 9 часов до 18 часов, со временем их станет больше. Собранную дронами информацию о нарушениях можно будет передавать Отделению общественного порядка самоуправления или полиции."Дроны помогут наблюдать за местами, где могут собираться люди, им будет направляться звуковая информация или в такие места будут оперативно прибывать сотрудники по поддержанию общественного порядка", – сообщает самоуправление.Основное внимание намечается уделять паркам и игровым площадкам, где всё ещё встречаются группы людей. Изображение, которое фиксирует дрон, транслируется непосредственно в Операционный центр экстремальной ситуации Вильнюсского самоуправления, который координирует, куда направить патруль по поддержанию общественного порядка или вызвать на помощь полицию. BNS Категории: общество, чп и криминал, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, дрон, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 468 раз Комментарии