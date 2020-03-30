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Минздрав Литвы: есть признаки, что кривая распространения вируса стабилизируется



В Литве есть признаки того, что кривая распространения коронавируса становится более пологой, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Есть определённые признаки или знаки того, что наша кривая распространения вируса не выстреливает резко вверх", - сказал министр во время видео-конференции.

По его словам, о таких тенденциях говорит снижение относительного числа положительных случаев по сравнению с числом тестов. Министр сказал, что распространение вируса в стране замедляется благодаря введённым карантинным мерам.

Переход кривой в более горизонтальное положение отражает темп распространения вируса - чем круче кривая, тем быстрее распространяется вирус, из-за чего в лечебные учреждения поступает одновременно много пациентов в тяжёлом состоянии.
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В больницах Литвы сейчас находится 116 пациентов с коронавирусом, состояние пяти из них тяжёлое, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"В стационаре 116 пациентов, четыре - в реанимации с кислородом, ещё один более сложный случай с вентилирование лёгких", - сказал А. Верига на видеоконференции.

По его словам, ещё 29 человек находятся в больницах, но в более лёгком состоянии, однако тоже на кислородных аппаратах.

В Литве установлено 484 случаев COVID-19, умерло семь заражённых. Коронавирус установлен у 51 медика, 276 медиков изолированы.

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В Литве коронавирус установлен ещё у 7 медиков, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

В Литве коронавирус установлен в общей сложности у 51 медика.

"По данным на вечер воскресенья, заразившихся медиков было 44, сегодня эта цифра 51", - сказал BNS в понедельник эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.

По её словам, в Вильнюсе больны 17 медиков, в Клайпеде - 15, в Укмерге - 8, в Каунасе - 8, в Паневежисе - 3.

Минздрав недавно сообщил, что на предмет вероятного заражения будут проверяться все специалисты-медики.

Медики, у которых проявились даже минимальные симптомы COVID-19, должны проверяться незамедлительно.

В Литве установлено 484 случаев COVID-19, умерло семь заражённых, один человек выздоровел.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 марта, 14:47

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