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Международная политика за 28-29 марта



“Карантин по-немецки”: здоровые идут работать, кровь за кровь в Британии, нефть на дармовщину, охота на нью-йоркцев, гнев Сальвини

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Германская экономика выдержит не больше двух месяцев карантина в стране, считает глава Института экономических исследований имени Лейбница Райнт Гропп.

В интервью газете Mitteldeutsche Zeitung эксперт заявил, что “в случае введения карантина, германский ВВП будет падать со скоростью более 3% в месяц, а через 60 дней уровень снижения может составить 10% из-за кумулятивного эффекта”.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) приступает к лечению больных COVID-19 путём введения им плазмы крови тех, кто переболел и излечился от коронавируса. Считается, что плазма выздоровевших пациентов содержит антитела, которые могут быть использованы для укрепления иммунной системы других людей.

“Мы работали с Национальной службой крови в ожидании решения данного вопроса, и в начале марта мы согласились на эту процедуру”, — говорится в комментарии Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA), публикуемом британским изданием The Telegraph.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) приступает к лечению больных COVID-19 путём введения им плазмы крови тех, кто переболел и излечился от коронавируса. Считается, что плазма выздоровевших пациентов содержит антитела, которые могут быть использованы для укрепления иммунной системы других людей.

“Мы работали с Национальной службой крови в ожидании решения данного вопроса, и в начале марта мы согласились на эту процедуру”, — говорится в комментарии Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA), публикуемом британским изданием The Telegraph.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в США, в штате Род-Айленд началась настоящая охота на нью-йоркцев, сообщает СNN.

Губернатор штата Джина Раймондо заявила, что сотрудники правоохранительных органов будут останавливать автомобили и стучаться в двери домов, чтобы идентифицировать неместных граждан, которые недавно приехали из штата Нью-Йорк, а также местных, но побывавших с визитами в Большом Яблоке.
fitzroymag.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 30 марта, 13:47

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