Минобороны Беларуси: заявлений о прекращении учений НАТО Защитник Европы 2020 пока нет 🔊 Воспроизвести Виктор Хренин. Фото БЕЛТА



Заявлений о прекращении учений НАТО "Защитник Европы 2020" пока нет, сообщил сегодня журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.



"Интенсивность учений 16 марта была снижена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ряд стран (Германия, Италия, Нидерланды) уже отказались от их проведения. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства. Отменены смежные учения на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Однако заявлений, что данные учения прекращены, до сих пор нет. Поэтому мы продолжаем плановую подготовку своих Вооруженных Сил и с учетом действий у наших границ все мероприятия проводим самостоятельно, без чьей-либо помощи", - сказал Виктор Хренин. "Интенсивность учений 16 марта была снижена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ряд стран (Германия, Италия, Нидерланды) уже отказались от их проведения. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства. Отменены смежные учения на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Однако заявлений, что данные учения прекращены, до сих пор нет. Поэтому мы продолжаем плановую подготовку своих Вооруженных Сил и с учетом действий у наших границ все мероприятия проводим самостоятельно, без чьей-либо помощи", - сказал Виктор Хренин.



"На этом фоне проводятся учения "Защитник Европы 2020". Сейчас завершается первый этап - переброска войск. Второй этап был запланирован на 22 апреля - 22 мая, но ввиду пандемии коронавируса руководство США и объединенных вооруженных сил НАТО откорректировало планы. Вместо переброшенных трех боевых бригадных групп сейчас в Германии и Польше сосредоточилась одна боевая группа. Уже отменены четыре учения, полагаю, что коррективы еще будут вноситься по активному этапу данной операции", - сказал Павел Тихонов.



Он подчеркнул, что белорусскую сторону не может не беспокоить ситуация, когда вблизи границ находятся группировки иностранных вооруженных сил. "Мы проводим плановые мероприятия", - добавил начальник ГРУ.



Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко



Глава государства отметил, что хотел бы обсудить не только состояние дел в белорусской армии, но и ход учений НАТО "Защитник Европы 2020", меры реагирования на складывающуюся обстановку у белорусских границ. "Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ", - сказал Александр Лукашенко.



Он выразил уверенность, исходя из имеющейся информации, что белорусская сторона справится с этой ситуацией. "Не должно быть никакой чрезмерщины", - подчеркнул Президент РБ. По словам начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Павла Тихонова, в настоящее время в Европе проводятся три операции: натовское "Расширенное передовое присутствие" с размещением четырех батальонов тактической группы в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, американская "Атлантическая решимость" и миссия НАТО по охране воздушного пространства."На этом фоне проводятся учения "Защитник Европы 2020". Сейчас завершается первый этап - переброска войск. Второй этап был запланирован на 22 апреля - 22 мая, но ввиду пандемии коронавируса руководство США и объединенных вооруженных сил НАТО откорректировало планы. Вместо переброшенных трех боевых бригадных групп сейчас в Германии и Польше сосредоточилась одна боевая группа. Уже отменены четыре учения, полагаю, что коррективы еще будут вноситься по активному этапу данной операции", - сказал Павел Тихонов.Он подчеркнул, что белорусскую сторону не может не беспокоить ситуация, когда вблизи границ находятся группировки иностранных вооруженных сил. "Мы проводим плановые мероприятия", - добавил начальник ГРУ.Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова.Глава государства отметил, что хотел бы обсудить не только состояние дел в белорусской армии, но и ход учений НАТО "Защитник Европы 2020", меры реагирования на складывающуюся обстановку у белорусских границ. "Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ", - сказал Александр Лукашенко.Он выразил уверенность, исходя из имеющейся информации, что белорусская сторона справится с этой ситуацией. "Не должно быть никакой чрезмерщины", - подчеркнул Президент РБ. Категории: в Беларуси, политика Ключевые слова: нато, учения, "Защитник Европы 2020" — статья прочитана 164 раза Комментарии