Департамент по делам нацменьшинств приглашает познакомиться с народами Литвы через игру 🔊 Воспроизвести







Департамент по делам нацменьшинств приглашает на виртуальную встречу с национальными общинами Литвы. Видеоклип и информационная страница «Литву создавали вместе», приглашает жителей страны отправиться в путешествие по дорогам исторического и культурного наследия Литвы, и познакомиться с жизнью литовских национальных общин, их ценностями и вкладом в формирование Литовского государства.



Фильм Фильм «Литву создавали вместе» расскажет зрителям основную информацию о национальных общинах нашей страны, покажет их каждодневную деятельность и расскажет о работе одного из первых учреждений в Восточной Европе, реализующего политику национальных меньшинств, деятельность которого была возобновлена в 2015 г. – Департаменте по делам национальных меньшинств. На информационном сайте «Откройте национальные меньшинства Литвы» (https://kuriame-kartu.lt/) можно познакомиться с историей происхождения национальных меньшинств Литвы, деятельностью общественных организаций, основными праздниками и кулинарным наследием. Здесь можно найти и материал открытой два года назад выставки «Литву создавали вместе», которая уже объехала музеи, библиотеки, школы и культурные центры нашей страны. В ближайшем будущем общины будут иметь возможность публиковать информацию о своих мероприятиях на данной странице.



Кроме того, скоро Департамент по делам нацменьшинств пригласит вас играть и проверить свои познания о многонациональной Литве, а также получить новые знания. Игроки смогут присылать фотографии, связанные с жизнью, культурой, наследием, традициями и выдающимися личностями проживающих в Литве национальных меньшинств. Во время карантина, не имея возможности выходить из дома, пользователи смогут отправиться в виртуальное путешествие при помощи услуги «Goolge maps», исследуя родные города, городки и деревни.



Подключиться к порталу можно будет через профиль в социальной сети или заполнив короткую анкету регистрации. Чтобы открыть какую-либо национальность, необходимо будет заполнить три раздела: «люди», «кулинария» и «культура». Призываем подойти к игре творчески, например, приготовив и сфотографировав блюдо национального меньшинства или нарисовав картину в стиле известного художника, принадлежащего к национальным меньшинствам Литвы и пр.



Выполнив задания, связанные с одной национальной общиной, пользователю откроется возможность просмотреть информацию о данной общине, загруженную другими участниками игры и познакомиться с остальными национальными общинами.



Самых активных участником, открывших разделы игры, связанные с армянской, азербайджанской, белорусской, чеченской, эстонской, греческой, грузинской, караимской, казахской, латышской, польской, ливанской, молдавской, ромской, русской, татарской, украинской, узбекской, венгерской, немецкой и еврейской национальными общинами нашей страны, ждут специальные призы от Департамента по делам нацменьшинств.



Создание видеоклипа и информационной страницы «Литву создавали вместе», предназначенных для репрезентации национальных общин Литвы, финансировало Правительство Литовской Республики.



Департамент по делам нацменьшинств приглашает познать Литву, которую мы создавали вместе и со смыслом провести время дома – для безопасности себя и окружающих.



- Давайте создавать вместе! - призывает ведомство, представляющее интересы национальных меньшинств Литвы, в своём пресс-релизе. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Департамент по делам нацменьшинств, «Литву создавали вместе» — статья прочитана 203 раза Комментарии