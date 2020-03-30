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Президент Литвы выдвигает на пост главы ДГБ кандидатуру Д. Яунишкиса



Президент Литвы Гитанас Науседа выдвигает кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ), сообщила президентская администрация в понедельник.

Срок полномочий нынешнего директора ДГБ истекает в апреле. Главу департамента на пятилетний срок полномочий назначение и увольняет президент с одобрения сейма.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, дгб, закон, кандидат, Яунишкис
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 марта, 13:30

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