Президент Литвы выдвигает на пост главы ДГБ кандидатуру Д. Яунишкиса 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа выдвигает кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ), сообщила президентская администрация в понедельник.



Срок полномочий нынешнего директора ДГБ истекает в апреле. Главу департамента на пятилетний срок полномочий назначение и увольняет президент с одобрения сейма. Президент Литвы Гитанас Науседа выдвигает кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ), сообщила президентская администрация в понедельник.Срок полномочий нынешнего директора ДГБ истекает в апреле. Главу департамента на пятилетний срок полномочий назначение и увольняет президент с одобрения сейма. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, дгб, закон, кандидат, Яунишкис География: Литва — статья прочитана 47 раз Комментарии