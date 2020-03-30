Шнапс — на борьбу с коронавирусом! 🔊 Воспроизвести



Как бороться с коронавирусом с помощью шнапса? Сдавать его на переработку! В австрийском городе Форарльберг решили делать из крепкого алкоголя дезинфицирующее средство, сообщает







Местный футбольный клуб и местная винокурня призвали сограждан жертвовать полные бутылки на борьбу с инфекцией.



Винцент Баур, директор футбольного клуба: "Начали мы невероятно удачно. Как только мы разместили объявления в газетах и в 'Фейсбуке', телефон начал звонить каждые пять минут. Нас пригласили в сотню домов по всему городу. Мы такого даже не ожидали".



ORF Как бороться с коронавирусом с помощью шнапса? Сдавать его на переработку! В австрийском городе Форарльберг решили делать из крепкого алкоголя дезинфицирующее средство, сообщает ЕвроНьюс . Как и во многих других странах, в Австрии с началом пандемии такие флакончики почти исчезли из продажи.Местный футбольный клуб и местная винокурня призвали сограждан жертвовать полные бутылки на борьбу с инфекцией.Винцент Баур, директор футбольного клуба: "Начали мы невероятно удачно. Как только мы разместили объявления в газетах и в 'Фейсбуке', телефон начал звонить каждые пять минут. Нас пригласили в сотню домов по всему городу. Мы такого даже не ожидали". ru.euronews.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, пандемия — статья прочитана 113 раз Комментарии