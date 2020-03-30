Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В марте в Литве, по предварительным данным, месячная дефляция рассчитанная по гармонизированному индексу потребительских цен Евросоюза, составила 0,1%.



Гармонизированный предварительный годовой показатель инфляции (в марте, по сравнению с мартом 2019 года) составил 1,7%, сообщил Департамента статистики Литвы, ссылаясь на предварительные данные.



По утверждению специалистов, на годовой показатель инфляции в наибольшей степени повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, на услуги гостиниц, ресторанов, кафе, а также снижение цен на жилье, электроэнергию поставки воды, газа, прочего топлива и снижение цен на услуги.



В феврале в Литве гармонизированный показатель месячной инфляции был близок к нулю, а согласованная годовая инфляция составила 2,8%. В марте в Литве, по предварительным данным, месячная дефляция рассчитанная по гармонизированному индексу потребительских цен Евросоюза, составила 0,1%.Гармонизированный предварительный годовой показатель инфляции (в марте, по сравнению с мартом 2019 года) составил 1,7%, сообщил Департамента статистики Литвы, ссылаясь на предварительные данные.По утверждению специалистов, на годовой показатель инфляции в наибольшей степени повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, на услуги гостиниц, ресторанов, кафе, а также снижение цен на жилье, электроэнергию поставки воды, газа, прочего топлива и снижение цен на услуги.В феврале в Литве гармонизированный показатель месячной инфляции был близок к нулю, а согласованная годовая инфляция составила 2,8%. * * *



В воскресенье в Клайпеду прибыл пятый в этом году танкер с сырой нефтью, предназначенной для Беларуси.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Front Ocelot в воскресенье утром пришвартовался у причала нефтетерминала Klaipedos nafta. Танкер пришёл из российского порта Усть-Луги через финский порт Порвоо.



Klaipedos nafta информировала BNS, что судно Fulmar доставило около 85 тыс. тонн сырьевой нефти.



На минувшей неделе танкер Fulmar, ходящий под флагом Маршалловых островов, через польский Гданьск пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть. Он доставил 75 тыс. тонн нефти для белорусского ново-полоцкого НПЗ "Нафтан". До этого из того же порта танкер Vernadsky Prospect доставил около 80 тыс. тонн нефти. В начале марта в Клайпеду заходил танкер Front Ocelot, а в конце января нефть из Норвегии доставил танкер Breiviken.



До этого нефть в Беларусь через Литву поставлялась в 2017 году.



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Оператор газопередающей системы Литвы Amber Grid, заработавший в прошлом году 14 млн евро чистой прибыли, не планирует платить в этом году дивиденды.



Акционеры будут решать вопрос распределения прибыли 2019 года на собрании акционеров, планирующемся 20 апреля, сообщила Amber Grid через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В проекте распределения прибыли указывается, что в конце года Amber Grid накопила 11,802 млн евро нераспределенной прибыли.



В прошлом году группа заработала 13,9 млн евро консолидированной чистой прибыли, доходы в прошлом году почти не изменились и составили 54,8 млн евро (в 2018 году – 54,6 млн евро).



В группу Amber Grid входит головное предприятие и дочернее предприятие - газовая биржа GET Baltic.



96,58% акций Amber Grid принадлежит контролируемому Министерством энергетики холдингу Epso-G.



Акции Amber Grid котируются в Дополнительном списке торгов Вильнюсской биржи.



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Литовский оператор сети электропередач Litgrid в этом году намерен выплатить 4,085 млн евро дивидендов – почти всю чистую прибыль 2019 года.



Вопрос распределения прибыли будет решаться на собрании акционеров 20 апреля, сообщила Litgrid через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В прошлом году Litgrid выплатила акционерам 2,6 млн евро дивидендов.



В 2019 году компания получила 194,3 млн евро консолидированной выручки – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро).



Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества).



97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.



Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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Один из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB bankas не будет выплачивать дивиденды за 2019 год – вся прибыль банковской группы в размере 117,5 млн евро будет направлена на укрепление базы банковского капитала и на кредитование населения.



Такое решение принял единственный акционер – шведская финансовая группа Skandinaviska Enkilda Banken – 27 марта, сообщил SEB bankas.



"Во времена большой неопределенности, когда экономический рост внезапно сменился вызовами, возникающими в связи с распространением вируса COVID-19, всю заработанную в прошлом году прибыль мы направим на укрепление банковского капитала, чтобы быть готовым к различным возможным сценариям прогнозируемого экономического спада", – заявил директор Службы помощи бизнесу и финансовый директор SEB bankas Айварас Чичелис.



По его словам, в данный момент банк уделяет основное внимание сотрудничеству и поиску решений со своими нынешними клиентами, в случае, если они сталкиваются со временными финансовыми трудностями из-за распространения COVID-19.



"Мы вместе сознаем, какое важное значение для экономики страны имеет кредитование, поэтому планируем и далее ответственно представлять кредиты, чтобы внести как можно больший вклад в амортизацию негативных последствий в экономической жизни страны", – сказал он.



В конце 2019 года показатель достаточности капитала SEB bankas составлял 19,3% и значительно превышал обязательный показатель. Банк утверждает, что планирующийся в 2020 году показатель достаточности капитала будет совершенно достаточным, чтобы соответствовать Базельским требованиям, включая возможные прочие требования к резервам капитала.



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В Литве в течение недели сокращалось потребление электроэнергии, в связи с чем цена на неё в стране продолжает падать и остается на рекордно низких позициях, сообщает оператор энергопередающей системы Litgrid.



Средняя оптовая цена на электроэнергию в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 23-30 марта была 20,5 евро за мегаватт-час - на 6,4% ниже, чем на предыдущей неделе.



Такое же снижение цены на электроэнергию фиксировалось в Латвии и Эстонии, где она стоила столько же, сколько и в Литве. Цена системы Nord Pool за неделю снизилась на 20% до 6,4 евро за мегаватт-час.



В Литве местные объемы выработки за неделю сократились почти на треть, она обеспечивала 29% потребления электроэнергии в стране (выработка - 63 гигаватт-часа, потребление - 219 гигаватт-часов).



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В связи с тем, что авиакомпании мира останавливают деятельность и города закрывают аэропорты, число авиарейсов в воздушном пространстве Литвы на прошлой неделе сократилось на 70%, показывают данные компании управления полётами Oro navigacija.



После того, как Россия в пятницу прекратила все международные рейсы, глава Oro navigacija говорит, что пока реального спада не наблюдается. В прошлую пятницу он прогнозировал, что из-за этого объёмы деятельности компании могут сократиться примерно наполовину.



"В оба выходных в Литве было по 150 полётов, между тем в предыдущие выходные было более чем по 200 полётов каждый день. Такого сильного спада полётов, как ожидалось после прекращения Россией всех международных полётов, ещё не наблюдается", - сказал BNS в понедельник Миндаугас Густис.



По его словам, это может быть связано с тем, что Россия возвращает своих граждан из-за рубежа.



23-29 марта по сравнению с таким же периодом прошлого года полётов над Литвой стало меньше на 70%, их число составило 1305, а только транзитных полётов стало меньше на 68% и было 1040.



На прошлой неделе больше всего транзитных полётов через Литву было в Россию (445 полётов – на 42% меньше, чем в прошлом году), в Германию (172 – на 71,5% меньше), в Китай (51 – на 67% меньше). инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии