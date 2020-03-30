Помощь правительства бизнесу Литвы повышается до 1 млрд евро 🔊 Воспроизвести



Помощь, выделяемая правительством Литвы для поддержания ликвидности предприятий в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, повышается в два раза – с 500 млн до более чем 1 млрд евро.



По словам временно занимающего обязанности министра экономики и инноваций министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, правительство предусмотрело три основных меры по поддержанию ликвидности бизнеса.



"Весь пакет Invega превышает более 1 млрд евро, правительство удвоило объем финансовых мер. Самая большая сумма будет выделена под гарантии, но три основные меры – это "кредитный отпуск", гарантии и кредитование", – заявил Ж. Вайчюнас на пресс-конференции.



Руководитель по вопросам Invega Кестутис Мотеюнас сказал, что под гарантии предусмотрено выделить более 800 млн евро.



"Такую сумму кредитов государство уже готово гарантировать финансовым ведомствам под бизнес-кредиты", – сказал К. Мотеюнас.



Он также сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые меры по поддержанию ликвидности компаний.



Несколько недель назад Кабмин утвердил беспрецедентный пакет поощрения экономики в размере 5 млрд евро, призванный помочь жителям страны и смягчить последствия, вызванные кризисом с коронавирусом. Помощь, выделяемая правительством Литвы для поддержания ликвидности предприятий в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, повышается в два раза – с 500 млн до более чем 1 млрд евро.По словам временно занимающего обязанности министра экономики и инноваций министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, правительство предусмотрело три основных меры по поддержанию ликвидности бизнеса."Весь пакет Invega превышает более 1 млрд евро, правительство удвоило объем финансовых мер. Самая большая сумма будет выделена под гарантии, но три основные меры – это "кредитный отпуск", гарантии и кредитование", – заявил Ж. Вайчюнас на пресс-конференции.Руководитель по вопросам Invega Кестутис Мотеюнас сказал, что под гарантии предусмотрено выделить более 800 млн евро."Такую сумму кредитов государство уже готово гарантировать финансовым ведомствам под бизнес-кредиты", – сказал К. Мотеюнас.Он также сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые меры по поддержанию ликвидности компаний.Несколько недель назад Кабмин утвердил беспрецедентный пакет поощрения экономики в размере 5 млрд евро, призванный помочь жителям страны и смягчить последствия, вызванные кризисом с коронавирусом. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии