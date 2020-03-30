Нужно создать возможность удаленной работы сейма Литвы – спикер 🔊 Воспроизвести



В случае экстремальной ситуации у парламента должна быть возможность принимать законы и прочие правовые акты удаленным способом, заявил председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.



"Мы много консультировались с юристами по поводу того, как это реализовать, ведь сейм мог бы принимать решения удаленным способом. Это было бы очень важно", – заявил глава парламента в понедельник в прямой трансляции на странице в сети "Фейсбук".



"Например, если большинству членов сейма придется изолироваться, как тогда мы сможем собирать кворум, а сейму нужен кворум, особенно в принятии законов должно быть не менее 71 голосующего", – добавил он.



В. Пранцкетис выразил надежду на то, что парламента примет соответствующие поправки к уставу сейма. В случае экстремальной ситуации у парламента должна быть возможность принимать законы и прочие правовые акты удаленным способом, заявил председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис."Мы много консультировались с юристами по поводу того, как это реализовать, ведь сейм мог бы принимать решения удаленным способом. Это было бы очень важно", – заявил глава парламента в понедельник в прямой трансляции на странице в сети "Фейсбук"."Например, если большинству членов сейма придется изолироваться, как тогда мы сможем собирать кворум, а сейму нужен кворум, особенно в принятии законов должно быть не менее 71 голосующего", – добавил он.В. Пранцкетис выразил надежду на то, что парламента примет соответствующие поправки к уставу сейма. Во вторник литовский сейм собирается на заседание. В повестку заседания нет упомянутого выше проекта закона, однако в понедельник после обеда правление сейма может дополнить повестку пленарных заседаний.



В данный момент удаленным путем можно проводить лишь заседания правления сейма, парламентских комитетов и комиссий.



"Представьте, что сейчас в сейме 60% людей старше 60 лет, это группы риска, плюс еще, если есть хронические заболевания, получается так, что в группе риска может быть более половины сейма. Просто сейм не сможет собраться, если мы не будет решать удаленно", – заявил в понедельник В. Пранцкетис.



По его словам, против удаленной работы сейма не выступают и специалисты по конституционному праву, поскольку "в Конституции не предусмотрено, как сейм должен принимать решения".



Правительство объявило карантин в Литве с 16 марта, а несколько ранее экстремальную ситуацию в связи с распространением коронавируса. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, закон, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии