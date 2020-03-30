Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал >> Нужно создать возможность удаленной работы сейма Литвы – спикер

Нужно создать возможность удаленной работы сейма Литвы – спикер



В случае экстремальной ситуации у парламента должна быть возможность принимать законы и прочие правовые акты удаленным способом, заявил председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

"Мы много консультировались с юристами по поводу того, как это реализовать, ведь сейм мог бы принимать решения удаленным способом. Это было бы очень важно", – заявил глава парламента в понедельник в прямой трансляции на странице в сети "Фейсбук".

"Например, если большинству членов сейма придется изолироваться, как тогда мы сможем собирать кворум, а сейму нужен кворум, особенно в принятии законов должно быть не менее 71 голосующего", – добавил он.

В. Пранцкетис выразил надежду на то, что парламента примет соответствующие поправки к уставу сейма.
Во вторник литовский сейм собирается на заседание. В повестку заседания нет упомянутого выше проекта закона, однако в понедельник после обеда правление сейма может дополнить повестку пленарных заседаний.

В данный момент удаленным путем можно проводить лишь заседания правления сейма, парламентских комитетов и комиссий.

"Представьте, что сейчас в сейме 60% людей старше 60 лет, это группы риска, плюс еще, если есть хронические заболевания, получается так, что в группе риска может быть более половины сейма. Просто сейм не сможет собраться, если мы не будет решать удаленно", – заявил в понедельник В. Пранцкетис.

По его словам, против удаленной работы сейма не выступают и специалисты по конституционному праву, поскольку "в Конституции не предусмотрено, как сейм должен принимать решения".

Правительство объявило карантин в Литве с 16 марта, а несколько ранее экстремальную ситуацию в связи с распространением коронавируса.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: сейм, закон, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 177 раз
добавлена сегодня, 30 марта, 14:20

Комментарии

Анна
30 марта, 14:37
#
Чем дольше не будут работать тем меньше вреда стране.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка