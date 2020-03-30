Нужно создать возможность удаленной работы сейма Литвы – спикер

В случае экстремальной ситуации у парламента должна быть возможность принимать законы и прочие правовые акты удаленным способом, заявил председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.
"Мы много консультировались с юристами по поводу того, как это реализовать, ведь сейм мог бы принимать решения удаленным способом. Это было бы очень важно", – заявил глава парламента в понедельник в прямой трансляции на странице в сети "Фейсбук".
"Например, если большинству членов сейма придется изолироваться, как тогда мы сможем собирать кворум, а сейму нужен кворум, особенно в принятии законов должно быть не менее 71 голосующего", – добавил он.
В. Пранцкетис выразил надежду на то, что парламента примет соответствующие поправки к уставу сейма.
Во вторник литовский сейм собирается на заседание. В повестку заседания нет упомянутого выше проекта закона, однако в понедельник после обеда правление сейма может дополнить повестку пленарных заседаний.
В данный момент удаленным путем можно проводить лишь заседания правления сейма, парламентских комитетов и комиссий.
"Представьте, что сейчас в сейме 60% людей старше 60 лет, это группы риска, плюс еще, если есть хронические заболевания, получается так, что в группе риска может быть более половины сейма. Просто сейм не сможет собраться, если мы не будет решать удаленно", – заявил в понедельник В. Пранцкетис.
По его словам, против удаленной работы сейма не выступают и специалисты по конституционному праву, поскольку "в Конституции не предусмотрено, как сейм должен принимать решения".
Правительство объявило карантин в Литве с 16 марта, а несколько ранее экстремальную ситуацию в связи с распространением коронавируса.
В данный момент удаленным путем можно проводить лишь заседания правления сейма, парламентских комитетов и комиссий.
"Представьте, что сейчас в сейме 60% людей старше 60 лет, это группы риска, плюс еще, если есть хронические заболевания, получается так, что в группе риска может быть более половины сейма. Просто сейм не сможет собраться, если мы не будет решать удаленно", – заявил в понедельник В. Пранцкетис.
По его словам, против удаленной работы сейма не выступают и специалисты по конституционному праву, поскольку "в Конституции не предусмотрено, как сейм должен принимать решения".
Правительство объявило карантин в Литве с 16 марта, а несколько ранее экстремальную ситуацию в связи с распространением коронавируса.