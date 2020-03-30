Более 50 библиотек Литвы начали печатать на 3D-принтерах защиту для медиков 🔊 Воспроизвести



Более 50 библиотек Литвы начали производить защиту (пластмассовый экран в виде щитка) для лица медиков с использованием технологии 3D-принтеров, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные средства в стране в связи с распространением коронавируса.



"К кампании присоединились 54 библиотеки по всей Литве. Они занимаются близлежащими медицинскими учреждениями", – сказал BNS координатор проекта Донатас Кубилюс из Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса.



Литовская национальная библиотека приобрела для публичных библиотек Литвы и установила 58 новых 3D-принтеров.



В связи с распространением коронавируса в Литве с 16 марта был введен карантин, библиотеки страны закрыты.



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В списке предприятий, которые могут производить необходимые медикам и населению средства защиты от коронавируса, а также предоставлять необходимые услуги, уже значится около 140 литовских компаний. Список предназначен для больниц, предприятий и других покупателей, желающих заказать средства или получить услуги. Более 50 библиотек Литвы начали производить защиту (пластмассовый экран в виде щитка) для лица медиков с использованием технологии 3D-принтеров, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные средства в стране в связи с распространением коронавируса."К кампании присоединились 54 библиотеки по всей Литве. Они занимаются близлежащими медицинскими учреждениями", – сказал BNS координатор проекта Донатас Кубилюс из Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса.Литовская национальная библиотека приобрела для публичных библиотек Литвы и установила 58 новых 3D-принтеров.В связи с распространением коронавируса в Литве с 16 марта был введен карантин, библиотеки страны закрыты.* * *В списке предприятий, которые могут производить необходимые медикам и населению средства защиты от коронавируса, а также предоставлять необходимые услуги, уже значится около 140 литовских компаний. Список предназначен для больниц, предприятий и других покупателей, желающих заказать средства или получить услуги. Список составило агентство по поощрению экспорта Versli Lietuva, которое координирует помощь бизнесу во время коронавирусного кризиса. Менеджер агентства Йолита Мажейкене говорит, что литовские предприятия в силах производить и поставлять необходимое оборудование.



"Рынок представляет свои предложения, и бизнес в силах поставлять и производить. У них уже покупают и больницы, которые видят этот список, и другие участники рынка, которые ищут, где купить оборудование", - сказала BNS Й. Мажейкене.



В списке значатся производящая дезинфектанты компания Vilniaus degtine, выпускающая одноразовые маски компания Utenos trikotazas, производящее тесты на коронавирус предприятие Thermo Fisher Scientific Baltics, предлагающая оборудования для вентилирования лёгких Teltonika, оператор мобильной связи Tele2, который предоставляет медицинским учреждениям и медикам бесплатный интернет и многие др.



Versli Lietuva гарантирует, что товары и услуги предприятий из списка соответствуют стандартам безопасности и риска. BNS Категории: общество, технологии, здоровье Ключевые слова: контроль, медоборудование, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии