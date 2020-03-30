В Литве введут новые правила распределения пациентов по больницам 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



В зависимости от возраста и тяжести состояния больных будут направлять либо в одну из главных больниц, либо в специальные инфекционные клиники. В Литве пациентов в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями и молодых с менее серьезными симптомами будут распределять в разные клиники, сообщает



Пациенты в возрасте старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями с признаками острой респираторной инфекции медики скорой помощи будут направлять в одну из главных больниц страны. В зависимости от возраста и тяжести состояния больных будут направлять либо в одну из главных больниц, либо в специальные инфекционные клиники. В Литве пациентов в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями и молодых с менее серьезными симптомами будут распределять в разные клиники, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.Пациенты в возрасте старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями с признаками острой респираторной инфекции медики скорой помощи будут направлять в одну из главных больниц страны. Между тем более молодые пациенты и пациенты с менее серьезными симптомами будут направлены семейными врачами в специальные инфекционные клиники, которые откроют в каждом муниципалитете.



По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, число инфицированных быстро растет, что угрожает резким притоком пациентов в больницы.



"Необходимо рационально распределить потоки желающих проверится на коронавирус, уделять особое внимание группе риска – пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями. Поэтому если они испытывают озноб, боль в горле, затрудненное дыхание, кашель и повышение температуры до 37,8 и выше, они будут доставлены в больницы, готовые принять людей, инфицированных коронавирусом", – сообщил министр.



Люди, находящиеся в группе риска, почувствовав упомянутые симптомы, должны немедленно позвонить по номеру 112. Они будут доставлены врачами скорой для диагностики в одну из пяти основных больниц – клинику "Сантарос", клиническую больницу Каунаса, Клайпедскую университетскую больницу, республиканскую больницу Шяуляя или республиканскую больницу Паневежиса.



Отмечается, что неотложная помощь при других заболеваниях как всегда будет предоставляться в отделениях неотложной помощи других больниц.



Люди, которые не подвергаются риску и у которых есть симптомы инфекции верхних дыхательных путей, смогут обратиться в инфекционные клиники, которые вскоре должны открыть свои двери во всех муниципалитетах Литвы. Следует отметить, что в эти клиники будут допущены только пациенты, направленные терапевтом.



Это означает, что человек, у которого есть хотя бы один симптом острой респираторной инфекции – внезапное повышение температуры, кашель, одышка, – должен сначала проконсультироваться со своим врачом общей практики. Именно он принимает решение о том, следует ли направить пациента в специальную инфекционную клинику и завершить направление в электронном виде. Затем координатор клиники немедленно связывается с больным по указанному им телефону и сообщает адрес клиники, время посещения, может ли больной приехать на своей машине или быть доставленным другим человеком.



По прибытии в клинику людям не разрешат выйти из машины и открыть окно. Человек должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и лист А4 с номером мобильного телефона, который потребуется для доставки в клинику в месте, указанном координатором. Этот номер будет использоваться для связи и проверки прибывающего.



В зависимости от состояния здоровья пациента его могут определить в изолятор или в лечебное учреждение для выявления коронавирусной инфекции.



Тем людям, которые не смогут самостоятельно посещать клиники, муниципалитеты обязаны предоставлять услуги по транспортировке. Количество специальных инфекционных клиник в муниципалитете должно определяться самими муниципалитетами.



По последним данным, в Литве более 430 заболевших коронавирусом, семь из них умерли. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 208 раз Комментарии