В Литве подтверждено более 480 случаев коронавируса /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Вечером воскресенья Министерство здравоохранения Литвы сообщало, что число заболевших в стране выросло до 460. В Литве зафиксировали 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает



По состоянию на 8:00 в понедельник всего в республике подтверждено 484 случая.



Вечером воскресенья в республике выявили еще 23 заболевших. Данные были получены из всех лабораторий, где проводятся исследования. Было проанализировано 1467 проб.



Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические исследования. Лица, проверенные в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах исследования. Вечером воскресенья Министерство здравоохранения Литвы сообщало, что число заболевших в стране выросло до 460. В Литве зафиксировали 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства.По состоянию на 8:00 в понедельник всего в республике подтверждено 484 случая.Вечером воскресенья в республике выявили еще 23 заболевших. Данные были получены из всех лабораторий, где проводятся исследования. Было проанализировано 1467 проб.Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические исследования. Лица, проверенные в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах исследования.



В Литве продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 638 тысяч человек в 202 странах, свыше 30 тысяч скончались.







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В Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.



"Болеют 44 медика", – сказал в интервью радиостанции LRT директор Департамента надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.



По его утверждению, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе – 14, в Укмерге – восемь, в Каунасе – четыре, в Паневежисе – трое.



Министерство недавно сообщило, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения.



Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.



Работники сферы здравоохранения, ощущающие даже минимальные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, должны проходить тесты незамедлительно, сообщило министерство.



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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 1575 случаев коронавируса, семь смертельных исходов зафиксированы в Литве, три – в Эстонии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 484 случая, проведен 9 891 тест, 7 человек скончались.



Латвия: подтверждено 376 случаев, проведено 14 313 тестов.



Эстония: подтверждено 715 случаев, проведено 11 252 теста, скончались 3 человека. От коронавируса в республике скончались уже семь человек.В Литве продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 638 тысяч человек в 202 странах, свыше 30 тысяч скончались.* * *В Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения."Болеют 44 медика", – сказал в интервью радиостанции LRT директор Департамента надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.По его утверждению, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе – 14, в Укмерге – восемь, в Каунасе – четыре, в Паневежисе – трое.Министерство недавно сообщило, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения.Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.Работники сферы здравоохранения, ощущающие даже минимальные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, должны проходить тесты незамедлительно, сообщило министерство.* * *В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 1575 случаев коронавируса, семь смертельных исходов зафиксированы в Литве, три – в Эстонии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 484 случая, проведен 9 891 тест, 7 человек скончались.Латвия: подтверждено 376 случаев, проведено 14 313 тестов.Эстония: подтверждено 715 случаев, проведено 11 252 теста, скончались 3 человека. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии