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В Литве подтверждено более 480 случаев коронавируса /дополнено/

фото: bns.lt


Вечером воскресенья Министерство здравоохранения Литвы сообщало, что число заболевших в стране выросло до 460. В Литве зафиксировали 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства.

По состоянию на 8:00 в понедельник всего в республике подтверждено 484 случая.

Вечером воскресенья в республике выявили еще 23 заболевших. Данные были получены из всех лабораторий, где проводятся исследования. Было проанализировано 1467 проб.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические исследования. Лица, проверенные в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах исследования.
От коронавируса в республике скончались уже семь человек.

В Литве продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 638 тысяч человек в 202 странах, свыше 30 тысяч скончались.



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В Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

"Болеют 44 медика", – сказал в интервью радиостанции LRT директор Департамента надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.

По его утверждению, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе – 14, в Укмерге – восемь, в Каунасе – четыре, в Паневежисе – трое.

Министерство недавно сообщило, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения.

Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.

Работники сферы здравоохранения, ощущающие даже минимальные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, должны проходить тесты незамедлительно, сообщило министерство.

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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 1575 случаев коронавируса, семь смертельных исходов зафиксированы в Литве, три – в Эстонии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 484 случая, проведен 9 891 тест, 7 человек скончались.

Латвия: подтверждено 376 случаев, проведено 14 313 тестов.

Эстония: подтверждено 715 случаев, проведено 11 252 теста, скончались 3 человека.
lt.sputniknews.ru bns.lt
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 216 раз
добавлена сегодня, 30 марта, 10:30

Комментарии

обыватель
30 марта, 11:17
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Чую обувают меня по полной,только не знаю точно в каком месте?
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