В Литве подтверждено более 480 случаев коронавируса /дополнено/

Вечером воскресенья Министерство здравоохранения Литвы сообщало, что число заболевших в стране выросло до 460. В Литве зафиксировали 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства.
По состоянию на 8:00 в понедельник всего в республике подтверждено 484 случая.
Вечером воскресенья в республике выявили еще 23 заболевших. Данные были получены из всех лабораторий, где проводятся исследования. Было проанализировано 1467 проб.
Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические исследования. Лица, проверенные в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах исследования.
От коронавируса в республике скончались уже семь человек.
В Литве продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 638 тысяч человек в 202 странах, свыше 30 тысяч скончались.
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В Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
"Болеют 44 медика", – сказал в интервью радиостанции LRT директор Департамента надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.
По его утверждению, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе – 14, в Укмерге – восемь, в Каунасе – четыре, в Паневежисе – трое.
Министерство недавно сообщило, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения.
Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.
Работники сферы здравоохранения, ощущающие даже минимальные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, должны проходить тесты незамедлительно, сообщило министерство.
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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 1575 случаев коронавируса, семь смертельных исходов зафиксированы в Литве, три – в Эстонии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 484 случая, проведен 9 891 тест, 7 человек скончались.
Латвия: подтверждено 376 случаев, проведено 14 313 тестов.
Эстония: подтверждено 715 случаев, проведено 11 252 теста, скончались 3 человека.
В Литве продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 638 тысяч человек в 202 странах, свыше 30 тысяч скончались.
* * *
В Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
"Болеют 44 медика", – сказал в интервью радиостанции LRT директор Департамента надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.
По его утверждению, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе – 14, в Укмерге – восемь, в Каунасе – четыре, в Паневежисе – трое.
Министерство недавно сообщило, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения.
Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.
Работники сферы здравоохранения, ощущающие даже минимальные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, должны проходить тесты незамедлительно, сообщило министерство.
* * *
В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 1575 случаев коронавируса, семь смертельных исходов зафиксированы в Литве, три – в Эстонии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 484 случая, проведен 9 891 тест, 7 человек скончались.
Латвия: подтверждено 376 случаев, проведено 14 313 тестов.
Эстония: подтверждено 715 случаев, проведено 11 252 теста, скончались 3 человека.