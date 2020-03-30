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Отблагодарили: После хамства ЕС Huawei сворачивает помощь Европе

Фото: MIT Russia/Globallookpress


После хамских обвинений в "дешёвом пиаре" со стороны высокопоставленных чиновников ЕС китайская компания Huawei отзывает помощь странам Европы, передает ЦАРЪГРАД-ТВ. "Отблагодарили. Huawei послал миллионы защитных масок нуждающимся странам Европы: миллион в Испанию, 800 000 в больницы и дома престарелых в Голландии... Но чиновник из верхушки ЕС обвинил Huawei в дешёвом пиаре. Huawei извинился и сказал, что больше не будет так поступать", - комментируют историю в соцсетях.
Китайская компания Huawei отзывает помощь странам Европы после высказываний верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Последний назвал помощь китайской компании "дешёвым пиаром".

Речь идёт о миллионе защитных масок, отправленных компанией Huawei в Испанию, а также 800 тысячах масок для больниц и домов престарелых в Голландии. Жозеп Боррель назвал китайскую помощь "политикой щедрости" и пиар-компанией, заподозрив при этом злой умысел.

Официальный представитель Huawei заявил, что компания не собиралась вести никакой "политики щедрости". Он подчеркнул, что его фирма не хочет иметь никакого отношения к политическим разборкам, поэтому сворачивает помощь Европе.

Мы положим конец нашей программе донорства масок здесь, в Европе, - сказал представитель Huawei в интервью EURACTIV.

Отблагодарили. Huawei послал миллионы защитных масок нуждающимся странам Европы: миллион в Испанию, 800 000 в больницы и дома престарелых в Голландии... Но чиновник из верхушки ЕС обвинил Huawei в дешёвом пиаре. Huawei извинился и сказал, что больше не будет так поступать, - комментирует в Twitter Ruslana Boshirova @ValLisitsa.

"Это однозначно перемога европейских чиновников... С таким упоением ушат с помоями себе на голову надеть... М-да... это надо суметь, - добавляет Евгений Магнитогорск @magnitogorskbro.

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tsargrad.tv
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Huawei, помощь, пандемия, Китай, вирус
статья прочитана 337 раз
добавлена сегодня, 30 марта, 00:03

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