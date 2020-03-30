Независимо от возраста: в Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей 🔊 Воспроизвести РИА Новости © Максим Блинов



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице режима полной самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает



Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице режима полной самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT . С этого дня все жители города смогут покидать квартиры только при наличии веских причин, среди которых указаны поиск неотложной помощи, обязательное присутствие на работе или необходимость купить продукты и лекарства. Наряду с этим выплаты безработным будут повышены до 19,5 тыс. рублей.Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как говорится в обращении градоначальника, покидать квартиру будет разрешено в пяти случаях: для обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу (в случае обязанности присутствовать на работе), покупок в ближайшем магазине или аптеке, а также при необходимости выбросить мусор или выгулять домашних животных (не далее 100 метров от дома).



В ближайшей перспективе для выхода из дома понадобится специальное разрешение.



«После проведения технических и организационных мероприятий выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — сообщил мэр.



Он добавил, что в ближайшую неделю будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.



«Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — подчеркнул Собянин.



Впоследствии оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице уточнил, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять его будет необходимо после публикации отдельного акта.



Вместе с тем уточняется, что запрет не касается приезда в Москву или отъезда из города — речь идёт об ограничении перемещений по столице без веской причины. Кроме того, специальные меры не касаются транспорта.



«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.



Введённые мэром ограничения в Кремле назвали оправданными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Наряду с этим он указал, что режим работы президента останется прежним. «Нет. Мы работаем по расписанию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о работе президента и администрации.



Отметим, что аналогичные московским ограничительные меры также будут введены в Подмосковье.



Другие меры



Собянин в своём обращении также уделил внимание вопросу социального дистанцирования и указал на приемлемое расстояние между людьми.



«Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция). Исключение — только поездки на такси», — говорится в сообщении мэра.



Помимо прочего, градоначальник анонсировал меры поддержки для москвичей, которые остались без работы. Речь идёт о компенсационной выплате в размере 19,5 тыс. рублей в месяц.



Отмечается, что эта выплата будет назначена автоматически, без заявлений.



«Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома», — подытожил Собянин.



Данные о заражённых



По последним данным, в Москве насчитывается 1014 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего по стране выявлено 1534 случая инфицирования новым вирусом.



За сутки количество заболевших в Москве выросло на 152 человека.



«Среди новых заболевших — 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтверждён у 13 детей», — говорится в сообщении.



Кроме того, главный врач расположенной в Коммунарке инфекционной больницы № 40 Денис Проценко отметил, что медики фиксируют рост числа реанимационных пациентов моложе 40 лет.



«Мы проводим ежедневные обсуждения с анестезиологами-реаниматологами COVID-центров, дистанционные консультации. Видим ежедневный прирост реанимационных пациентов. Первые «нетипичные» выводы — высокий удельный вес ИВЛ среди пациентов моложе 40 лет», — написал Проценко на своей странице в Facebook.



Добавим, что Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем 634 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией по всему миру. За последние сутки этот показатель вырос на 63 тыс. человек. За всё время начавшейся в декабре пандемии COVID-19 от последствий заболевания скончались почти 30 тыс. человек. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия, Москва — статья прочитана 138 раз Комментарии