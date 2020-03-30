Макрон посоветовал итальянцам не пьянеть от помощи России и Китая 🔊 Воспроизвести Французский лидер напомнил о гуманитарной помощи Риму со стороны Берлина и Парижа.



Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал поддержку, оказанную Италии в борьбе с коронавирусом со стороны России и Китая, призвав "не пьянеть" от этого. Об этом сообщает



— О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? Этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны допускать опьянения от того, что говорят наши международные партнёры и конкуренты, — сказал он.



Французский лидер также высказал опасения, что если европейские страны не проявят солидарность в сложившейся ситуации, Европа может стать "эгоистичной и разделённой".



Напомним, Россия направила в Италию необходимое медицинское оборудование, эпидемиологов и вирусологов для помощи в борьбе с коронавирусом. Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал поддержку, оказанную Италии в борьбе с коронавирусом со стороны России и Китая, призвав "не пьянеть" от этого. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал France24.— О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? Этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны допускать опьянения от того, что говорят наши международные партнёры и конкуренты, — сказал он.Французский лидер также высказал опасения, что если европейские страны не проявят солидарность в сложившейся ситуации, Европа может стать "эгоистичной и разделённой".Напомним, Россия направила в Италию необходимое медицинское оборудование, эпидемиологов и вирусологов для помощи в борьбе с коронавирусом. life.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Россия, помощь, Китай, вирус, Италия, погибшие, пандемия — статья прочитана 269 раз Комментарии