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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Макрон посоветовал итальянцам не пьянеть от помощи России и Китая
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал поддержку, оказанную Италии в борьбе с коронавирусом со стороны России и Китая, призвав "не пьянеть" от этого. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал France24.
— О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? Этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны допускать опьянения от того, что говорят наши международные партнёры и конкуренты, — сказал он.
Французский лидер также высказал опасения, что если европейские страны не проявят солидарность в сложившейся ситуации, Европа может стать "эгоистичной и разделённой".
Напомним, Россия направила в Италию необходимое медицинское оборудование, эпидемиологов и вирусологов для помощи в борьбе с коронавирусом.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
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