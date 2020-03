Times: нарушителей карантина в Британии отслеживают дронами и ловят на КПП 🔊 Воспроизвести Reuters



В Великобритании объявлен карантин, и полиция вправе спрашивать людей на улице о цели их выхода из дома, а также принимать меры к их возвращению. Впрочем, некоторые британцы неверно поняли предписания властей, которые, например, разрешили им выходить на улицу, чтобы заняться спортом, и едут побегать в национальные парки и другие красивые места, пишет The Times.



Британскую полицию критикуют за жёсткие меры, которые она применяет для исполнения условий карантина, пишет The Times. Как отмечает издание, в Великобритании используют беспилотники и устраивают контрольно-пропускные пункты, чтобы останавливать людей, которые гуляют с собаками и едут куда-то, чтобы заняться спортом.



Британские власти выпустили указание для населения оставаться дома из-за эпидемии коронавируса и выходить лишь за необходимыми покупками, для занятий спортом не чаще раза в день, по медицинским показаниям и на работу, если это неизбежно. Однако люди не вполне поняли правила. И теперь те, кто, например, едет в красивое место, чтобы там побегать, встречает противодействие полиции.



В итоге казус произошёл, например, в Глостершире, куда съехались со всей Англии порядка 15 любителей птиц на 10 машинах. Им стало известно, что редкая птица под названием белозобый дрозд была замечена в этих местах, и они отправились на неё посмотреть. Однако их остановила полиция, которая предъявила претензию, что они стояли со своими фотоаппаратами и биноклями слишком близко друг к другу. Их отправили по домам и сказали серьёзно подумать над своим поведением.



В графстве Дербишир полиция решила применять беспилотники для съёмки туристов, тех, кто гуляет с собаками, а также пар, которые делают фото для Instagram в национальном парке Пик Дистрикт. Полиция убеждает граждан, что все эти занятия не носят необходимый характер и их можно отложить до окончания карантина.



В некоторых регионах Великобритании полиция стала устраивать проверки на дорогах, выясняя, куда люди направляются, пешком или на средствах передвижения. Британцам пытаются разъяснить, что если им можно заниматься спортом на улице, то это ходьба, бег и велосипедные прогулки, но у дома, для этого не нужно ехать куда-то на машине.



За это полицию критикуют. Так, правозащитники отмечают, что «понятно, почему полиция разгоняет вечеринки и барбекю, но спрашивать у водителей детали об их поездке на дорожных КПП — это уже слишком».



При этом жители тех британских регионов, где расположены национальные парки, жалуются, что количество туристов у них прибавилось после начала карантина. Местная полиция пытается разворачивать приезжающих под угрозой штрафов, отправляют домой и тех, кто направляется на дачу. В ответ правозащитники говорят, что теперь даже самый младший чин полиции, получается, может оставить британских граждан под домашним арестом, остановить и допросить прохожих и наложить на них штраф, если их ответы показались ему неудовлетворительными — в обход всякого суда.



Отдельно полиция привлекается в супермаркетах, где по-прежнему царит паника, отмечает автор статьи. Там офицеры обеспечивают соблюдение дистанции между людьми в два метра. К тому же поступают сообщения о драках на парковках, нападениях на персонал магазинов. Для обеспечения порядка владельцы магазинов привлекают даже вышибал из баров, которые потеряли работу. Полиция же призывает вернуться на работу на добровольной основе сотрудников, вышедших на пенсию, пишет The Times.



