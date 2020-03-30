CNN: Россия борется с пандемией «авторитарными технологиями» — впрочем, не она одна 🔊 Воспроизвести Reuters



Для борьбы с коронавирусом Россия прибегла к «авторитарным технологиям», в частности к системе распознавания лиц и данным геолокации, которые используются для выявления потенциальных носителей заразы, пишет CNN. Как отмечает канал, к подобным методам прибегают многие страны, включая членов ЕС и Израиль, однако многие опасаются, что Москва будет использовать такие инструменты и после окончания пандемии.



Россия при Владимире Путине стала пионером в области «авторитарных технологий»: одной из них стали меры по созданию «суверенного» российского интернета, который можно оградить от остального мира, пишет CNN.



Пандемия Covid-19 даёт российским властям возможности опробовать на практике новые технологии, однако, как отмечает канал, многие защитники свободы слова и права на частную жизнь беспокоятся, что правительство занимается созданием новых систем слежения. Россия при Владимире Путине стала пионером в области «авторитарных технологий»: одной из них стали меры по созданию «суверенного» российского интернета, который можно оградить от остального мира, пишет CNN.Пандемия Covid-19 даёт российским властям возможности опробовать на практике новые технологии, однако, как отмечает канал, многие защитники свободы слова и права на частную жизнь беспокоятся, что правительство занимается созданием новых систем слежения.



На прошлой неделе полиция Москвы сообщила, что задержала и оштрафовала 200 человек, которые нарушили карантин и режим самоизоляции. Удалось им это благодаря системе распознавания лиц, которая насчитывает 170 тыс. камер. По данным российских СМИ, некоторые из потенциальных нарушителей пробыли снаружи менее 30 секунд, прежде чем их зафиксировали камеры.



«Нам хотелось бы, чтобы камер было еще больше, чтобы не осталось ни одного тёмного закоулка или переулка», — заявил по этому поводу глава столичной полиции Олег Баранов, добавив, что его ведомство собирается установить дополнительно 9 тыс. камер.



При этом для поиска переносчиков коронавируса используется также и геолокация. Эпидемиологи считают наблюдение за гражданами и обработку данных важным инструментом локализации болезни, однако Россия пошла особым путём. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин приказал Министерству связи внедрить трекинговую систему, основанную на геолокационных данных мобильных операторов о конкретном человеке.



Иными словами, объясняет CNN, данные, накопленные системой, не будут анонимными. Как говорится в правительственном указе, эта информация будет использоваться для рассылки сообщений тем гражданам, которые контактировали с переносчиками коронавируса, а также для уведомления местных властей, чтобы те могли сажать людей на карантин.



Подобные меры не вызвали особого сопротивления общества. При этом, напоминает канал, Россия — это далеко не единственная страна, которая активно занимается слежением, чтобы парировать распространение вируса.



В Израиле служба безопасности Шабак перенаправила свою мощную программу наблюдения на борьбу с коронавирусом, отслеживая пациентов и потенциальных носителей коронавируса. Механизм во много похож на то, что есть в России: для нанесения человека на карту используются данные телефонов и кредитной карты. Затем чиновники должны связаться и посадить на карантин всех тех, кто активно контактировал с носителями вируса.



В Южной Корее, по официальным данным, правительство пользуется данными электронных транзакций, мобильной геолокацией и записями видеонаблюдения, чтобы сообщать детальную информацию о больных, не называя, однако, конкретных имён. В результате южнокорейцы могут пользоваться картой, на которой можно увидеть, были ли они в непосредственной близости от переносчика заразы. Тем не менее подобная детализированная история привела к тому, что персональная информация некоторые пациентов утекла на сторону, после чего власти решили несколько умерить свою активность на этом фронте.



В ЕС операторы мобильной связи делятся данными с властями Италии, Германии и Австрии, чтобы те понимали, в какой мере граждане соблюдают принцип социального дистанцирования. Правительство США исследует вариант применения анонимных данных с теми же целями.



Однако в России, продолжает CNN, защитники права на частную жизнь беспокоятся, что системы распознавания лиц находятся в серой зоне с точки зрения права. При этом жёсткие меры могут дать государству возможность более плотно контролировать граждан после того, как эпидемия закончится.



Между тем Россия собирается развивать существующие системы в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Однако российский «Большой Брат» далёк от идеала: за пределами Москвы системы распознавания лиц обычно встречаются лишь в аэропортах и на железнодорожных станциях. Тем не менее правительство утверждает, что готовится воспользоваться другими средствами наблюдения, чтобы следить за распространением вируса, подытоживает CNN.



Оригинал новости ИноТВ Одним из самых известных инструментов России для борьбы с коронавирусом стала массовая система распознавания лиц, внедрённая в Москве. Хотя изначально многим она пришлась не по душе, а некоторые сторонники права на частную жизнь даже начали подавать судебные иски на незаконную слежку, коронавирус неожиданно увеличил популярность этой системы.На прошлой неделе полиция Москвы сообщила, что задержала и оштрафовала 200 человек, которые нарушили карантин и режим самоизоляции. Удалось им это благодаря системе распознавания лиц, которая насчитывает 170 тыс. камер. По данным российских СМИ, некоторые из потенциальных нарушителей пробыли снаружи менее 30 секунд, прежде чем их зафиксировали камеры.«Нам хотелось бы, чтобы камер было еще больше, чтобы не осталось ни одного тёмного закоулка или переулка», — заявил по этому поводу глава столичной полиции Олег Баранов, добавив, что его ведомство собирается установить дополнительно 9 тыс. камер.При этом для поиска переносчиков коронавируса используется также и геолокация. Эпидемиологи считают наблюдение за гражданами и обработку данных важным инструментом локализации болезни, однако Россия пошла особым путём. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин приказал Министерству связи внедрить трекинговую систему, основанную на геолокационных данных мобильных операторов о конкретном человеке.Иными словами, объясняет CNN, данные, накопленные системой, не будут анонимными. Как говорится в правительственном указе, эта информация будет использоваться для рассылки сообщений тем гражданам, которые контактировали с переносчиками коронавируса, а также для уведомления местных властей, чтобы те могли сажать людей на карантин.Подобные меры не вызвали особого сопротивления общества. При этом, напоминает канал, Россия — это далеко не единственная страна, которая активно занимается слежением, чтобы парировать распространение вируса.В Израиле служба безопасности Шабак перенаправила свою мощную программу наблюдения на борьбу с коронавирусом, отслеживая пациентов и потенциальных носителей коронавируса. Механизм во много похож на то, что есть в России: для нанесения человека на карту используются данные телефонов и кредитной карты. Затем чиновники должны связаться и посадить на карантин всех тех, кто активно контактировал с носителями вируса.В Южной Корее, по официальным данным, правительство пользуется данными электронных транзакций, мобильной геолокацией и записями видеонаблюдения, чтобы сообщать детальную информацию о больных, не называя, однако, конкретных имён. В результате южнокорейцы могут пользоваться картой, на которой можно увидеть, были ли они в непосредственной близости от переносчика заразы. Тем не менее подобная детализированная история привела к тому, что персональная информация некоторые пациентов утекла на сторону, после чего власти решили несколько умерить свою активность на этом фронте.В ЕС операторы мобильной связи делятся данными с властями Италии, Германии и Австрии, чтобы те понимали, в какой мере граждане соблюдают принцип социального дистанцирования. Правительство США исследует вариант применения анонимных данных с теми же целями.Однако в России, продолжает CNN, защитники права на частную жизнь беспокоятся, что системы распознавания лиц находятся в серой зоне с точки зрения права. При этом жёсткие меры могут дать государству возможность более плотно контролировать граждан после того, как эпидемия закончится.Между тем Россия собирается развивать существующие системы в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Однако российский «Большой Брат» далёк от идеала: за пределами Москвы системы распознавания лиц обычно встречаются лишь в аэропортах и на железнодорожных станциях. Тем не менее правительство утверждает, что готовится воспользоваться другими средствами наблюдения, чтобы следить за распространением вируса, подытоживает CNN. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 215 раз Комментарии