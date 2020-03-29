Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев 🔊 Воспроизвести



Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС и



— Юрия Васильевича не стало сегодня. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь, — приводит агентство слова супруги писателя.



Юрий Бондарев был членом Союза писателей СССР и занимал должности в правлении СП СССР и СП РСФСР. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был капитаном, командиром батареи. Имеет множество наград.



Среди самых известных произведений - романы "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", "Берег", повести "Последние залпы", "Юность командиров".



Книги Бондарева неоднократно экранизировались. Кроме того, Юрий Васильевич выступил соавтором сценария киноэпопеи "Освобождение". Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС и ЛАЙФ со ссылкой на его жену.— Юрия Васильевича не стало сегодня. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь, — приводит агентство слова супруги писателя.Юрий Бондарев был членом Союза писателей СССР и занимал должности в правлении СП СССР и СП РСФСР. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был капитаном, командиром батареи. Имеет множество наград.Среди самых известных произведений - романы "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", "Берег", повести "Последние залпы", "Юность командиров".Книги Бондарева неоднократно экранизировались. Кроме того, Юрий Васильевич выступил соавтором сценария киноэпопеи "Освобождение". Категории: общество, культура, история Ключевые слова: война, история, память, фронтовик, писатель Юрий Бондарев География: Россия — статья прочитана 52 раза Комментарии