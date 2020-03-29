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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев



Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС и ЛАЙФ со ссылкой на его жену.

— Юрия Васильевича не стало сегодня. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь, — приводит агентство слова супруги писателя.

Юрий Бондарев был членом Союза писателей СССР и занимал должности в правлении СП СССР и СП РСФСР. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был капитаном, командиром батареи. Имеет множество наград.

Среди самых известных произведений - романы "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", "Берег", повести "Последние залпы", "Юность командиров".

Книги Бондарева неоднократно экранизировались. Кроме того, Юрий Васильевич выступил соавтором сценария киноэпопеи "Освобождение".
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: война, история, память, фронтовик, писатель Юрий Бондарев
География: Россия
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добавлена сегодня, 29 марта, 19:20

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