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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС и ЛАЙФ со ссылкой на его жену.
— Юрия Васильевича не стало сегодня. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь, — приводит агентство слова супруги писателя.
Юрий Бондарев был членом Союза писателей СССР и занимал должности в правлении СП СССР и СП РСФСР. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был капитаном, командиром батареи. Имеет множество наград.
Среди самых известных произведений - романы "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", "Берег", повести "Последние залпы", "Юность командиров".
Книги Бондарева неоднократно экранизировались. Кроме того, Юрий Васильевич выступил соавтором сценария киноэпопеи "Освобождение".
Ключевые слова: война, история, память, фронтовик, писатель Юрий Бондарев
География: Россия
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