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СМИ рассказали о самой подготовленной к коронавирусу стране



Нигерия является самой подготовленной к пандемии СoViD-19 страной — такое мнение высказывает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим. На данный момент на африканском континенте зафиксировано около 1000 случаев заражения в 40 государствах, сообщает ЛАЙФ.

Многие эксперты связывают такую низкую интенсивность распространения коронавируса с климатом: существует мнение, что солнце препятствует распространению СoViD-19. Кроме того, у африканских государств, особенно у Нигерии, есть большой накопленный опыт по борьбе с эпидемиями, ярким примером является вспышка Эболы в 2014 году.

Автор публикации отмечает, что тогда благодаря оперативным и жёстким мерам властям удалось справиться с ситуацией. Такой опыт и позволил стране успешно отреагировать на пандемию СoViD-19.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в Нигерии зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусом, один из них с летальным исходом.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 30 марта, 17:00

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