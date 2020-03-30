СМИ рассказали о самой подготовленной к коронавирусу стране 🔊 Воспроизвести



Нигерия является самой подготовленной к пандемии СoViD-19 страной — такое мнение высказывает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим. На данный момент на африканском континенте зафиксировано около 1000 случаев заражения в 40 государствах, сообщает



Многие эксперты связывают такую низкую интенсивность распространения коронавируса с климатом: существует мнение, что солнце препятствует распространению СoViD-19. Кроме того, у африканских государств, особенно у Нигерии, есть большой накопленный опыт по борьбе с эпидемиями, ярким примером является вспышка Эболы в 2014 году.



Автор публикации отмечает, что тогда благодаря оперативным и жёстким мерам властям удалось справиться с ситуацией. Такой опыт и позволил стране успешно отреагировать на пандемию СoViD-19.



На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в Нигерии зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусом, один из них с летальным исходом. Нигерия является самой подготовленной к пандемии СoViD-19 страной — такое мнение высказывает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим. На данный момент на африканском континенте зафиксировано около 1000 случаев заражения в 40 государствах, сообщает ЛАЙФ Многие эксперты связывают такую низкую интенсивность распространения коронавируса с климатом: существует мнение, что солнце препятствует распространению СoViD-19. Кроме того, у африканских государств, особенно у Нигерии, есть большой накопленный опыт по борьбе с эпидемиями, ярким примером является вспышка Эболы в 2014 году.Автор публикации отмечает, что тогда благодаря оперативным и жёстким мерам властям удалось справиться с ситуацией. Такой опыт и позволил стране успешно отреагировать на пандемию СoViD-19.На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в Нигерии зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусом, один из них с летальным исходом. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 211 раз Комментарии