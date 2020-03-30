Лукашенко: хоккей — вот лучшее лекарство против коронавируса 🔊 Воспроизвести



Несмотря на эпидемию коронавируса, президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в хоккейном чемпионате, и весьма успешно. Как он отметил в интервью телеканалу ОНТ, никаких летающих вирусов на льду он не видит, а потому не видит нужным отказываться от любимой игры.







АННА ПЫЖ, политический обозреватель ОНТ: Никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. АННА ПЫЖ, политический обозреватель ОНТ: Никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Меня? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Спорт, особенно лёд, холодильник этот — лучшее антивирусное лекарство, самое настоящее!



Дата выхода в эфир 28 марта 2020 года.



Оригинал новости ИноТВ



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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в стране. Соответствующий пост он написал в своем телеграм-канале.



"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик.



Жириновский обратил внимание на то, что во многих странах есть жесткие ограничения на спортивные мероприятия, остановлены чемпионаты, а в Белоруссии "все на стадионах". Лидер ЛДПР подчеркнул , что в республике счет заболевших пошел на десятки.



"Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец", — заключил политик.



Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила уже 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 678 тысяч человек, 31 700 скончались, 145 тысяч вылечились.



Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 человека выздоровели. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти призвали население оставаться дома или провести выходные на даче. АННА ПЫЖ: А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лёд?АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Меня? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Спорт, особенно лёд, холодильник этот — лучшее антивирусное лекарство, самое настоящее!Дата выхода в эфир 28 марта 2020 года.* * *Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в стране. Соответствующий пост он написал в своем телеграм-канале."Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик.Жириновский обратил внимание на то, что во многих странах есть жесткие ограничения на спортивные мероприятия, остановлены чемпионаты, а в Белоруссии "все на стадионах". Лидер ЛДПР подчеркнул , что в республике счет заболевших пошел на десятки."Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец", — заключил политик.Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила уже 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 678 тысяч человек, 31 700 скончались, 145 тысяч вылечились.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 человека выздоровели. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти призвали население оставаться дома или провести выходные на даче. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Беларуси Ключевые слова: граница, Лукашенко, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 178 раз Комментарии