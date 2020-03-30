В Литве на время карантина установили новые социальные выплаты 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Главы Минздрава и Минтруда утвердили обновленную процедуру выдачи электронных справок с новым порядком выплат. В Литве пособия по болезни во время чрезвычайной ситуации или карантина могут быть выданы на более длительный период времени для ухода за детьми, инвалидами или пожилыми людьми, сообщает



Кроме того, если человек не смог дозвониться до врача, больничный листок можно получить в обратном порядке, однако в таком случае листок о нетрудоспособности может быть выдан не более чем за пять рабочих дней, считая со дня обращения. Главы Минздрава и Минтруда утвердили обновленную процедуру выдачи электронных справок с новым порядком выплат. В Литве пособия по болезни во время чрезвычайной ситуации или карантина могут быть выданы на более длительный период времени для ухода за детьми, инвалидами или пожилыми людьми, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службау Министерства социального обеспечения и труда.Кроме того, если человек не смог дозвониться до врача, больничный листок можно получить в обратном порядке, однако в таком случае листок о нетрудоспособности может быть выдан не более чем за пять рабочих дней, считая со дня обращения. Такие правила были установлены министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой и министром социального обеспечения и труда Линасом Кукурайтисом, которые утвердили обновленную процедуру выдачи электронных справок о нетрудоспособности и электронных справок о беременности и родах.



Справка о нетрудоспособности для изоляции взрослых



Если человек вернулся из какой-либо другой страны или был в контакте с человеком, страдающим от коронавируса, ему может быть выдано свидетельство о нетрудоспособности на 14 дней. Однако его выдают только в том случае, если человек не может работать дистанционно и работодатель не объявил о простое. Пособие по болезни в таком случае будет составлять 62,06 процента от зарплаты.



Чтобы получить такой больничный, надо взять направление Национального центра общественного здравоохранения или заполнить "Карту пассажира". К врачу следует обращаться дистанционно.



Справка о нетрудоспособности для изоляции детей



В случаях, когда изоляция после посещения иностранного государства необходима для детей в возрасте до 14 лет, которые находились в другой стране без родителей или опекунов, после их возвращения в Литву может быть выдано свидетельство о нетрудоспособности.



Такой сертификат выдается родителям, приемным родителям, опекунам или работающим бабушке и дедушке, но бабушка и дедушка могут использовать его только в том случае, если родители ребенка не могут работать удаленно и на работе нет простоев.



Пособие составит 65,94 процента от зарплаты. К врачу нужно обращаться дистанционно. Такой же порядок действует, если нужен больничный по уходу за тяжело больным близким родственником.



Справка о нетрудоспособности по уходу за ребенком при закрытии школ и детских садов



Свидетельство о нетрудоспособности выдается родителю или опекуну дошкольника, школьника или ребенка-инвалида в возрасте до 21 года. Такое пособие также составит 65,94 процента от зарплаты.



Свидетельство о нетрудоспособности по серьезному хроническому заболеванию



Люди с серьезными хроническими заболеваниями, перечисленными Министром здравоохранения, могут получить справку о нетрудоспособности во время чрезвычайной ситуации или карантина, поскольку они подвергаются большему риску заражения коронавирусом.



Пособие в таком случае будет составлять 62,06 процента от зарплаты. Во всех вышеперечисленных случаях продолжительность больничного 14 календарных дней.



Для выполняющих профессиональные обязанности



Врачи, должностные лица или другие сотрудники, которые были заражены коронавирусом в ходе выполнения неотложных или карантинных обязанностей, будут иметь право на более высокую оплату больничных.



Такое пособие будет выплачиваться тем лицам, чья работа обязывает контактировать с зараженными COVID-19. В данном случае выплата составит 77,58 процента от заработной платы и больничный будет продлен до момента полного выздоровления.



В случае заболевания коронавирусом или болезни родственника



В случае коронавирусной инфекции у самого работника листок о нетрудоспособности выдается до тех пор, пока человек не сможет снова работать, пособие по болезни составляет 62,06 процента от заработной платы.



В случае болезни ребенка в возрасте до 14 лет листок о нетрудоспособности на срок до 14 календарных дней может быть предоставлен родителям, приемным родителям, бабушке и дедушке, опекунам. Пособие составляет 65,94 процента от заработной платы.



В случае болезни члена семьи больничный выдается на семь календарных дней супругу, детям, усыновленным детям, родителям, усыновителям пострадавшего лица. Пособие по болезни составляет 65,94 процента от заработной платы.



В Литве действует карантин. В стране коронавирусом заболели более 400 человек.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии