Эксперт заявил, что Литва может выбрать зимнее время в качестве основного

В ночь на воскресенье балтийская республика перешла на летнее время – жители страны перевели стрелки часов на час вперед. Этот период продлится до конца октября, сообщает Sputnik Литва. Если ЕС примет решение перестать переводить часы, Литва, вероятнее всего, выберет зимнее время. Об этом написал на своей странице в Facebook экономист Luminor Жигимантас Маурицас.
"Зимнее время обещает выбрать Финляндия, а если выберет Финляндия, то выберет и Эстония, а если выберет Эстония - выберут и Латвия с Литвой", - считает эксперт.
В ночь на воскресенье Литва перешла на летнее время – жители страны перевели стрелки часов на час вперед. Этот период продлится до конца октября.
В прошлом году Еврокомиссия провела опрос населения ЕС. Около 84 процентов граждан высказались за отмену перевода часов. В опросе поучаствовали 4,6 миллиона европейцев.
Некоторые эксперты отмечали, что перевод часов наносит вред здоровью людей.
Литва, Латвия и Эстония высказывали желание жить по единому времени, если перевод часов будет отменен. Однако в процессе обсуждения этого вопроса они не уточнили, какое именно — летнее или зимнее — будет выбрано основным. При этом опрос литовцев показал, что они хотели бы оставить летнее время.
В прошлом году Еврокомиссия провела опрос населения ЕС. Около 84 процентов граждан высказались за отмену перевода часов. В опросе поучаствовали 4,6 миллиона европейцев.
Некоторые эксперты отмечали, что перевод часов наносит вред здоровью людей.
Литва, Латвия и Эстония высказывали желание жить по единому времени, если перевод часов будет отменен. Однако в процессе обсуждения этого вопроса они не уточнили, какое именно — летнее или зимнее — будет выбрано основным. При этом опрос литовцев показал, что они хотели бы оставить летнее время.