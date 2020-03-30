Эксперт заявил, что Литва может выбрать зимнее время в качестве основного 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В ночь на воскресенье балтийская республика перешла на летнее время – жители страны перевели стрелки часов на час вперед. Этот период продлится до конца октября, сообщает



"Зимнее время обещает выбрать Финляндия, а если выберет Финляндия, то выберет и Эстония, а если выберет Эстония - выберут и Латвия с Литвой", - считает эксперт. В ночь на воскресенье балтийская республика перешла на летнее время – жители страны перевели стрелки часов на час вперед. Этот период продлится до конца октября, сообщает Sputnik Литва . Если ЕС примет решение перестать переводить часы, Литва, вероятнее всего, выберет зимнее время. Об этом написал на своей странице в Facebook экономист Luminor Жигимантас Маурицас."Зимнее время обещает выбрать Финляндия, а если выберет Финляндия, то выберет и Эстония, а если выберет Эстония - выберут и Латвия с Литвой", - считает эксперт. В ночь на воскресенье Литва перешла на летнее время – жители страны перевели стрелки часов на час вперед. Этот период продлится до конца октября.



В прошлом году Еврокомиссия провела опрос населения ЕС. Около 84 процентов граждан высказались за отмену перевода часов. В опросе поучаствовали 4,6 миллиона европейцев.



Некоторые эксперты отмечали, что перевод часов наносит вред здоровью людей.



Литва, Латвия и Эстония высказывали желание жить по единому времени, если перевод часов будет отменен. Однако в процессе обсуждения этого вопроса они не уточнили, какое именно — летнее или зимнее — будет выбрано основным. При этом опрос литовцев показал, что они хотели бы оставить летнее время. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: часы, перевод, Еврокомиссия, время География: Литва — статья прочитана 207 раз Комментарии