Главная >> Новости >> чп и криминал, здоровье >> Прокуратура Литвы передала конфискованный спирт для дезинфекции

Прокуратура Литвы передала конфискованный спирт для дезинфекции

© Depositphotos / Premium_shots


Партия этилового спирта была изъята в ходе досудебного расследования о незаконном обороте акцизных товаров. Вильнюсская окружная прокуратура решила передать более 17,6 тысячи литров конфискованного этилового спирта в Центр неотложной медицинской помощи при Минздраве, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Литвы.

Спирт был изъят в ходе досудебного расследование. Прокурор поставил передать его совершенно бесплатно в ответ на запрос руководителя Центр неотложной медицинской помощи и с учетом распространения коронавируса в республике.
Конфискованный спирт будет использован для дезинфекции и производства средств защиты.

Досудебное расследование о незаконном обороте акцизных товаров было начато в октябре 2019 года. Спирт был найден на площадке одной из вильнюсских компаний.

Ранее сообщалось, что с 14 по 17 марта в балтийской республике произвели 225 тонн дезинфицирующей жидкости. Ее доставили в аптеки и другие торговые точки.

Таким образом, темпы производства в Литве не замедляются, а бизнес стремится удовлетворять как потребности населения, так и нужды государства, считают в Минздраве.

В Литве зарегистрировано более 430 случаев заболевания. В республике продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: прокуратура, контроль, дезинфекция, спирт, карантин, распространение, коронавирус
статья прочитана 196 раз
добавлена сегодня, 30 марта, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка