Прокуратура Литвы передала конфискованный спирт для дезинфекции 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Premium_shots



Партия этилового спирта была изъята в ходе досудебного расследования о незаконном обороте акцизных товаров. Вильнюсская окружная прокуратура решила передать более 17,6 тысячи литров конфискованного этилового спирта в Центр неотложной медицинской помощи при Минздраве, сообщает



Спирт был изъят в ходе досудебного расследование. Прокурор поставил передать его совершенно бесплатно в ответ на запрос руководителя Центр неотложной медицинской помощи и с учетом распространения коронавируса в республике. Партия этилового спирта была изъята в ходе досудебного расследования о незаконном обороте акцизных товаров. Вильнюсская окружная прокуратура решила передать более 17,6 тысячи литров конфискованного этилового спирта в Центр неотложной медицинской помощи при Минздраве, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Литвы.Спирт был изъят в ходе досудебного расследование. Прокурор поставил передать его совершенно бесплатно в ответ на запрос руководителя Центр неотложной медицинской помощи и с учетом распространения коронавируса в республике. Конфискованный спирт будет использован для дезинфекции и производства средств защиты.



Досудебное расследование о незаконном обороте акцизных товаров было начато в октябре 2019 года. Спирт был найден на площадке одной из вильнюсских компаний.



Ранее сообщалось, что с 14 по 17 марта в балтийской республике произвели 225 тонн дезинфицирующей жидкости. Ее доставили в аптеки и другие торговые точки.



Таким образом, темпы производства в Литве не замедляются, а бизнес стремится удовлетворять как потребности населения, так и нужды государства, считают в Минздраве.



В Литве зарегистрировано более 430 случаев заболевания. В республике продлен режим карантина до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: прокуратура, контроль, дезинфекция, спирт, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 196 раз Комментарии