Почему Швеция отказывается от жестких мер в борьбе с коронавирусом?

В то время как в большинстве стран ЕС на фоне пандемии COVID-19 общественная жизнь замерла, в Швеции магазины, рестораны и школы остаются открытыми. Число зараженных продолжает расти, сообщает



По данным шведских властей, коронавирусом заразились свыше 2800 жителей страны. 70 человек уже скончались. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен высказался по поводу этой ситуации весьма прямолинейно. "Инфекция (коронавирус SARS-CoV-2. - Ред.) продолжает распространяться. Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Еще заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими", - заявил он в телеобращении к жителям страны. В то время как в большинстве стран ЕС на фоне пандемии COVID-19 общественная жизнь замерла, в Швеции магазины, рестораны и школы остаются открытыми. Число зараженных продолжает расти, сообщает DW По данным шведских властей, коронавирусом заразились свыше 2800 жителей страны. 70 человек уже скончались. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен высказался по поводу этой ситуации весьма прямолинейно. "Инфекция (коронавирус SARS-CoV-2. - Ред.) продолжает распространяться. Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Еще заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими", - заявил он в телеобращении к жителям страны.



Сформируется ли у шведов коллективный иммунитет?



При этом магазины и рестораны остаются открытыми, а граждане Евросоюза по-прежнему могут въезжать в страну. До последнего времени были разрешены и мероприятия с участием до 500 человек: лишь в пятницу, 27 марта, было введено более жесткое ограничение в 50 человек, которое вступит в силу с воскресенья. Детские сады и школы работают в обычном режиме: удаленно занимаются только ученики старших классов и студенты вузов. По приезде из-за границы никто не должен отправляться на профилактический карантин - даже медсестры и врачи. И даже если у человека появляются симптомы коронавируса, дома должен оставаться только он сам: все остальные члены его семьи могут продолжать свободно передвигаться.



Что же лежит в основе такого подхода? Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет.



До недавних пор такой стратегии придерживалась и Великобритания. Согласно такому подходу, изолированы должны быть только "группы риска" - в частности, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Остальные же не должны бояться заражения коронавирусом. Тегнелл убежден, что таким способом население страны обретет своего рода коллективный иммунитет и вирус потеряет свою эффективность в долгосрочной перспективе.



Тем не менее на данный момент не доказано, действительно ли к SARS-CoV-2 вырабатывается иммунитет и как долго он сохраняется. На этом фоне высказывания Тегнелла подвергаются все большей критике. 5 марта он утверждал в интервью газете Aftonbladet, что эпидемия коронавируса уже достигла своего пика: тогда число инфицированных составляло всего 94 человека. А 18 марта он заявил в эфире шведского телевидения, что даже если в семье есть заболевшие коронавирусом, остальные ее члены могут спокойно продолжать ходить в школу и на работу.



"Я боюсь оставаться в Швеции"



Такие утверждения вызвали у многих шведов лишь недоумение. К примеру, соседняя Дания полностью закрыла свои границы - равно как и университеты, школы, детские сады и библиотеки. Кроме того, власти страны планируют ввести запрет на встречи группами больше двух человек.



Между тем в преддверии пасхальных каникул шведские горнолыжные курорты ожидают наплыва отдыхающих. На этом фоне их операторы призывают власти страны ужесточить контроль за перемещением людей.



На горнолыжных курортах Швеции жизнь не замерла, несмотря на коронавирус



В социальных сетях многие высказывают недовольство в связи с тем, что власти Швеции не принимают достаточно жесткие меры в борьбе с коронавирусом. Глава Сионистской федерации Швеции Саския Пантелл разместила в Twitter фотографию, на которой многочисленные посетители уличных баров и ресторанов наслаждаются весенним солнцем. "Я боюсь оставаться в Швеции во время эпидемии коронавируса. Это безумие!" - написала она. Редактор новостной платформы The Local Кэтрин Эдвардс также призывает Швецию последовать примеру Германии и ввести ограничения на социальные контакты.



Тестировать будут далеко не всех



Что касается тестирования на коронавирус, то в этом вопросе шведские власти также действуют вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В первые недели пандемии сдать анализы на коронавирус еще могли все, у кого появились симптомы заболевания после возвращения из региона повышенного риска или контакта с инфицированным.



Однако сейчас в Швеции тестируют лишь людей, входящих в группу риска, - к примеру, тех, у кого возникают серьезные проблемы с дыханием. Все остальные пациенты с симптомами коронавирусной инфекции должны оставаться дома до полного выздоровления: их тестировать не будут.



"У нас больше нет времени ждать результатов тестов, - говорит представитель шведского Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл, настаивая на том, что власти должны изменить стратегию. - Мы рекомендуем всем, у кого есть симптомы коронавируса, ограничить свои социальные контакты".



dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: граница, Швеция, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 219 раз Комментарии