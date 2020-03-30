Главная >> Новости >> политика, общество, в мире >> "Пытаются напомнить миру об Украине". В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

Пытаются напомнить миру об Украине. В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе



Предложение Украины создать военно-морскую базу НАТО в Азовском море — глупость, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает ЛАЙФ.

— После того потрясения, которое перенесёт мир в связи с коронавирусом, тема Украины, и так уже давно не интересная на Западе, отойдёт совсем уже на десятые роли. Вот и пытаются некоторые альтернативно одарённые личности такими вот глупыми поводами напомнить об Украине миру, — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что с таким же успехом Украина может предложить перенести на территорию страны стартовую площадку шаттлов США с мыса Канаверал для защиты "от космической угрозы вторжения".

Ранее петиция с предложением создать на юго-востоке Украины в Мариуполе военно-морскую базу для постоянной дислокации флота НАТО появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
life.ru
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: нато, Европа, Азовское море, базы
География: Украина
статья прочитана 188 раз
добавлена сегодня, 30 марта, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка