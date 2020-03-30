Пытаются напомнить миру об Украине. В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе 🔊 Воспроизвести



Предложение Украины создать военно-морскую базу НАТО в Азовском море — глупость, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает



— После того потрясения, которое перенесёт мир в связи с коронавирусом, тема Украины, и так уже давно не интересная на Западе, отойдёт совсем уже на десятые роли. Вот и пытаются некоторые альтернативно одарённые личности такими вот глупыми поводами напомнить об Украине миру, — приводит его слова РИА "Новости".



Он отметил, что с таким же успехом Украина может предложить перенести на территорию страны стартовую площадку шаттлов США с мыса Канаверал для защиты "от космической угрозы вторжения".



Ранее петиция с предложением создать на юго-востоке Украины в Мариуполе военно-морскую базу для постоянной дислокации флота НАТО появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины. Предложение Украины создать военно-морскую базу НАТО в Азовском море — глупость, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает ЛАЙФ — После того потрясения, которое перенесёт мир в связи с коронавирусом, тема Украины, и так уже давно не интересная на Западе, отойдёт совсем уже на десятые роли. Вот и пытаются некоторые альтернативно одарённые личности такими вот глупыми поводами напомнить об Украине миру, — приводит его слова РИА "Новости".Он отметил, что с таким же успехом Украина может предложить перенести на территорию страны стартовую площадку шаттлов США с мыса Канаверал для защиты "от космической угрозы вторжения".Ранее петиция с предложением создать на юго-востоке Украины в Мариуполе военно-морскую базу для постоянной дислокации флота НАТО появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: нато, Европа, Азовское море, базы География: Украина — статья прочитана 188 раз Комментарии