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Пытаются напомнить миру об Украине. В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе
Предложение Украины создать военно-морскую базу НАТО в Азовском море — глупость, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает ЛАЙФ.
— После того потрясения, которое перенесёт мир в связи с коронавирусом, тема Украины, и так уже давно не интересная на Западе, отойдёт совсем уже на десятые роли. Вот и пытаются некоторые альтернативно одарённые личности такими вот глупыми поводами напомнить об Украине миру, — приводит его слова РИА "Новости".
Он отметил, что с таким же успехом Украина может предложить перенести на территорию страны стартовую площадку шаттлов США с мыса Канаверал для защиты "от космической угрозы вторжения".
Ранее петиция с предложением создать на юго-востоке Украины в Мариуполе военно-морскую базу для постоянной дислокации флота НАТО появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
life.ru
Ключевые слова: нато, Европа, Азовское море, базы
География: Украина
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