Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Jae C. Hong



Спрос на пособия по безработице в США взлетел на 1000%: за прошлую неделю с заявлениями к властям обратилось свыше трех миллионов американцев — абсолютный рекорд. Эксперты уже предупредили: безработица в стране достигнет 30%, что обернется для экономики катастрофическим падением — ВВП во втором квартале рухнет на 50%. Какие отрасли пострадали от коронавируса больше всего и к чему следует готовиться — в материале РИА Новости.



Бьет все рекорды



Еще в середине месяца крупнейший инвестбанк Bank of America заявил: пандемия грозит рекордной безработицей. На протяжении всего второго квартала работы будут лишаться по миллиону американцев в месяц.



Особенно сильно коронавирус ударит по индустрии развлечений, транспорту, гостиничному бизнесу и розничной торговле. Уволят в первую очередь низкоквалифицированных работников с почасовой оплатой труда. Спрос на пособия по безработице в США взлетел на 1000%: за прошлую неделю с заявлениями к властям обратилось свыше трех миллионов американцев — абсолютный рекорд. Эксперты уже предупредили: безработица в стране достигнет 30%, что обернется для экономики катастрофическим падением — ВВП во втором квартале рухнет на 50%. Какие отрасли пострадали от коронавируса больше всего и к чему следует готовиться — в материале РИА Новости.Еще в середине месяца крупнейший инвестбанк Bank of America заявил: пандемия грозит рекордной безработицей. На протяжении всего второго квартала работы будут лишаться по миллиону американцев в месяц.Особенно сильно коронавирус ударит по индустрии развлечений, транспорту, гостиничному бизнесу и розничной торговле. Уволят в первую очередь низкоквалифицированных работников с почасовой оплатой труда.



По данным Министерства труда США, за последнюю отчетную неделю, завершившуюся 21 марта, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США достигло 3,3 миллиона. Это в 11 раз больше, чем неделей ранее (281 тысяча), абсолютный рекорд. Предыдущий был установлен в октябре 1982 года — 695 тысяч заявок.



Никто такого не ожидал. "Все понимали, что показатель будет плохим, но не настолько же", — говорит экономист нидерландской финансовой группы ING Джеймс Найтли. Средний консенсус-прогноз составлял 1,7 миллиона, пессимисты предполагали два миллиона. И вот результат — 1064% роста относительно предыдущей недели. "Это очевидное следствие карантинных мер и остановки бизнеса", — констатировал Найтли.



Аналитики признают: скачок безработицы, по сути, положил конец десятилетию благополучия на рынке труда. Производства останавливаются, авиаперевозки сходят на нет — в итоге почти пятая часть рабочей силы США так или иначе заблокирована.



"Величайшая депрессия"



По оценкам ING, сейчас в стране пять миллионов безработных — пока это ниже пика кризиса 2008-2009 годов, когда было 6,6 миллиона. Впрочем, аналитики не сомневаются, что новый рекорд — не за горами. Скорее всего, в реальности и сейчас уже больше, просто сайты социальных служб и телефонные линии не справляются с наплывом соискателей.



В том, что американскую экономику, более двух третей которой приходится на потребительские расходы, ждет жесточайший кризис, никто не сомневается. В Bank of America считают, что во втором квартале ВВП рухнет на 12%, продемонстрировав рекордный обвал со времен Второй мировой войны. Прогноз другого крупного американского банка, Morgan Stanley, еще пессимистичнее: минус 30%.



Может быть и хуже. Все прогнозы очень условны, поскольку с проблемами такого масштаба экономика страны не сталкивалась никогда — ни после терактов 11 сентября, ни в "великую рецессию" 2008 года, когда безработица достигала десяти процентов, а ВВП упал более чем на четыре процента.



"Ни во времена Великой депрессии, ни в годы Второй мировой, ни при глобальном финансовом крахе 2008-го не было, чтобы значительная часть экономики в США, Европе и Китае просто останавливалась", — указывает лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини. Любой предыдущий кризис меркнет по сравнению с ударом СOVID-19: все элементы глобального спроса — потребление, инвестиции и экспорт — находятся в свободном падении.



По прогнозу министра финансов США Стивена Мнучина, безработица вполне может подскочить до 20%, если власти не предпримут агрессивные меры против пандемии. В ING тоже ждут свыше 20% безработных — это 33 миллиона человек.



Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Булард рисует еще более мрачную картину: 30-процентную безработицу и падение ВВП на 50% во втором квартале. Для сравнения, на пике Великой депрессии без работы остались 25% американцев.



"Риск новой Великой депрессии — Величайшей депрессии — усиливается с каждым днем, — говорит Нуриэль Рубини. — Последние данные с рынка труда это только подтверждают".



О том, что рекордная безработица способна добить американскую экономику, предупредил и другой выдающийся экономист — Пол Кругман. "Имейте в виду, что в самый сложный период Великой депрессии мы теряли по 800 тысяч рабочих мест. То, что происходит сейчас, на порядок хуже", — уверен он.



Автор: Наталья Дембинская для "Таков эффект нисходящей спирали экономической активности: внешний шок заставляет потребителей тратить меньше денег, предприятия недополучают прибыль и сокращают персонал", — пояснил Крис Рупки, главный финансовый экономист MUFG Union.По данным Министерства труда США, за последнюю отчетную неделю, завершившуюся 21 марта, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США достигло 3,3 миллиона. Это в 11 раз больше, чем неделей ранее (281 тысяча), абсолютный рекорд. Предыдущий был установлен в октябре 1982 года — 695 тысяч заявок.Никто такого не ожидал. "Все понимали, что показатель будет плохим, но не настолько же", — говорит экономист нидерландской финансовой группы ING Джеймс Найтли. Средний консенсус-прогноз составлял 1,7 миллиона, пессимисты предполагали два миллиона. И вот результат — 1064% роста относительно предыдущей недели. "Это очевидное следствие карантинных мер и остановки бизнеса", — констатировал Найтли.Аналитики признают: скачок безработицы, по сути, положил конец десятилетию благополучия на рынке труда. Производства останавливаются, авиаперевозки сходят на нет — в итоге почти пятая часть рабочей силы США так или иначе заблокирована.По оценкам ING, сейчас в стране пять миллионов безработных — пока это ниже пика кризиса 2008-2009 годов, когда было 6,6 миллиона. Впрочем, аналитики не сомневаются, что новый рекорд — не за горами. Скорее всего, в реальности и сейчас уже больше, просто сайты социальных служб и телефонные линии не справляются с наплывом соискателей.В том, что американскую экономику, более двух третей которой приходится на потребительские расходы, ждет жесточайший кризис, никто не сомневается. В Bank of America считают, что во втором квартале ВВП рухнет на 12%, продемонстрировав рекордный обвал со времен Второй мировой войны. Прогноз другого крупного американского банка, Morgan Stanley, еще пессимистичнее: минус 30%.Может быть и хуже. Все прогнозы очень условны, поскольку с проблемами такого масштаба экономика страны не сталкивалась никогда — ни после терактов 11 сентября, ни в "великую рецессию" 2008 года, когда безработица достигала десяти процентов, а ВВП упал более чем на четыре процента."Ни во времена Великой депрессии, ни в годы Второй мировой, ни при глобальном финансовом крахе 2008-го не было, чтобы значительная часть экономики в США, Европе и Китае просто останавливалась", — указывает лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини. Любой предыдущий кризис меркнет по сравнению с ударом СOVID-19: все элементы глобального спроса — потребление, инвестиции и экспорт — находятся в свободном падении.По прогнозу министра финансов США Стивена Мнучина, безработица вполне может подскочить до 20%, если власти не предпримут агрессивные меры против пандемии. В ING тоже ждут свыше 20% безработных — это 33 миллиона человек.Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Булард рисует еще более мрачную картину: 30-процентную безработицу и падение ВВП на 50% во втором квартале. Для сравнения, на пике Великой депрессии без работы остались 25% американцев."Риск новой Великой депрессии — Величайшей депрессии — усиливается с каждым днем, — говорит Нуриэль Рубини. — Последние данные с рынка труда это только подтверждают".О том, что рекордная безработица способна добить американскую экономику, предупредил и другой выдающийся экономист — Пол Кругман. "Имейте в виду, что в самый сложный период Великой депрессии мы теряли по 800 тысяч рабочих мест. То, что происходит сейчас, на порядок хуже", — уверен он.Автор: Наталья Дембинская для РИА Новости РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: США, Китай, безработные, вирус, пандемия — статья прочитана 393 раза Комментарии