Врач рассказал, когда может начаться пик пандемии коронавируса в Литве 🔊 Воспроизвести



Профессор Вильнюсского университета и семейный врач клиники Сантаришкес Витаутас Касюлявичюс заявил, что пик пандемии в Литве может выпасть на первые недели мая. Об этом он написал в своем



"Это означает, что весь апрель мы будем жить на кривой роста инфекции. Возможно, что повышение температуры воздуха не будет иметь такого положительного воздействия, которого мы все бы хотели. Никто этого пока не знает", - заявил он. Профессор Вильнюсского университета и семейный врач клиники Сантаришкес Витаутас Касюлявичюс заявил, что пик пандемии в Литве может выпасть на первые недели мая. Об этом он написал в своем Facebook , сославшись на предварительный прогноз ученых университета, сообщает Sputnik Литва "Это означает, что весь апрель мы будем жить на кривой роста инфекции. Возможно, что повышение температуры воздуха не будет иметь такого положительного воздействия, которого мы все бы хотели. Никто этого пока не знает", - заявил он. В то же время Касюлявичюс считает, что даже с ростом числа заболевших нагрузка на систему здравоохранения умеренная, а ситуация частично контролируемая. По его словам, реальный уровень смертности от коронавируса ниже, поскольку число зарегистрированных случаев соответствуют лишь определенной доле от их фактического числа. Однако даже эта цифра (0,56 процента, по мнению некоторых эпидемиологов) все еще гораздо выше уровня смертности от гриппа.



Врач заявил, что "ахиллесовой пятой" Литвы в разгаре пандемии является система здравоохранения.



"Даже не новые литовцы и темные люди, которые не соблюдают правила карантина. Последних может заставить придерживаться правил полиция. Но заразившийся и самоизолирующийся медицинский персонал - это просто роскошь пандемии, которую в эти дни не может себе позволить Италия, Франция или Испания. Здесь врачи работают, даже когда болеют. Мало кто слышал, что в Италии на работе умерли 50 медицинских работников, и это не просто большая человеческая потеря. Не будет врачей, некому будет лечить не только COVID-19, но и инсульты, инфаркты, онкологию и психические заболевания", - написал Касюлявичюс.



Медицинский персонал должен иметь соответствующее защитное оборудование, уметь его использовать и правильно обращаться с ним в случае пандемии, отметил он.



По словам врача, в Литве некоторые медицинские учреждения стали центрами распространения вируса, а ротация медиков не эффективна. По мнению Касюлявичюса, лучше иметь меньше медучреждений, но с большим порядком, в которых каждый контакт, в том числе с коллегой, расценивается как контакт с зараженным COVID-19.



В Литве действует карантин. По последним данным, в стране насчитывается более 430 заболевших, скончались семь человек.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 2858 раз Комментарии