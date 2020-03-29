Китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Aly Song



Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.



"По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч", — уточнил он на брифинге.



По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.



Пандемия коронавирусного заболевания нового типа



В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин. Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн."По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч", — уточнил он на брифинге.По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.Пандемия коронавирусного заболевания нового типаВ канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов. Среди главных его симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка и повышенная температура.



На сегодня пандемии COVID-19 подвержены 177 стран на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли.



Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 665 тысяч человек, 30 852 скончались, 141 тысяча вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших превысило десять тысяч), далее идут Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее число зараженных выявлено в США — более 124 тысяч.



В России зарегистрировано 1534 больных коронавирусом, восемь умерли, 64 выздоровели. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия, карантин — статья прочитана 195 раз Комментарии