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Казахстанские студенты возвращаются из Литвы

Всего на родину вернулись 15 казахстанцев.

Фото пресс-службы МИД РК


28 марта при содействии посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании «Белавиа», сообщает пресс-служба МИД РК.

С момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана. В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы «Болашак» и др.

Источник: 365info.kz
Категории: образование
Ключевые слова: Казахстан, студенты
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добавлена сегодня, 29 марта, 16:00

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