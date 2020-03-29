Казахстанские студенты возвращаются из Литвы

Всего на родину вернулись 15 казахстанцев.
28 марта при содействии посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании «Белавиа», сообщает пресс-служба МИД РК.
С момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана. В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы «Болашак» и др.
Источник: 365info.kz