Казахстанские студенты возвращаются из Литвы 🔊 Воспроизвести Всего на родину вернулись 15 казахстанцев.



Фото пресс-службы МИД РК



28 марта при содействии посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании «Белавиа», сообщает пресс-служба МИД РК.



С момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана. В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы «Болашак» и др.



Источник: 365info.kz 28 марта при содействии посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании «Белавиа», сообщает пресс-служба МИД РК.С момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана. В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы «Болашак» и др. Категории: образование Ключевые слова: Казахстан, студенты — статья прочитана 150 раз Комментарии