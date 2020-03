АКАДЕМИК Э.А.ЯКУБАЙТИС. Часть 2 🔊 Воспроизвести К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ



Эдуард Александрович Якубайтис



Виталий ЛЕВИН,



7i.7iskusstv.com



(Окончание. Начало здесь ==>>)



Как человек, Якубайтис вел себя противоречиво. С одной стороны, в отношении тех людей, которых считал перспективными и полезными в науке, он действовал обычно по принципу «если можешь, помоги». При этом он не боялся взять на себя ответственность, иногда достаточно серьезную. Так, в 1980-е годы он поддержал сотрудника Рижского ЦНИИ гражданской авиации, видного специалиста по вычислительным системам Г.Ф. Янбыха, пропустив его диссертацию через свой совет по защитам при ИЭВТ АН Латвии. При этом его не испугало то, что за Янбыхом числился ужасный по тем временам «грех» — он был исключен из КПСС, в связи с чем его докторскую диссертацию отказывались принимать к защите во всех других советах! Существенную помощь Э.А. Якубайтис оказал и мне, сотруднику ИЭВТ, в 1971 году, во время эпопеи с моей докторской защитой. Тогда моя докторская диссертация, представленная к защите в Объединенный ученый совет по физико-техническим наукам АН Латвии, была отправлена этим советом на предзащиту в Институт физики АН. А этот институт на предзащите устроил мне буквально «темную», в совершенно непристойной форме «провалив» работу. Я рассказал все подробно Э.А. Он, как вице-президент Академии наук Латвийской ССР, прекрасно знавший академическую жизнь, быстро понял суть случившегося и распорядился переправить мою диссертацию на предзащиту в другой институт — энергетики и электротехники; там все прошло нормально. (Много лет спустя я узнал, что «провал» моей диссертации в Институте физики был организован по личным мотивам парторгом этого института, который накануне заседания беседовал с каждым членом совета института и пригрозил суровым наказанием тем, кто проголосует «не так, как надо». Вот оно — «чистое лицо партии»). Через несколько месяцев, подготовив автореферат диссертации, я показал его Э.А. И он опять «подстраховал» меня, сказав: «Не будем дразнить гусей!», и пояснил: «У Вас очень много публикаций, у членов совета по защитам их меньше и потому могут быть проблемы. Уберите половину!». Так я и сделал. Этот позорный реферат, где соискатель ученой степени прячет часть своих научных работ, я храню до сих пор. Как человек, Якубайтис вел себя противоречиво. С одной стороны, в отношении тех людей, которых считал перспективными и полезными в науке, он действовал обычно по принципу «если можешь, помоги». При этом он не боялся взять на себя ответственность, иногда достаточно серьезную. Так, в 1980-е годы он поддержал сотрудника Рижского ЦНИИ гражданской авиации, видного специалиста по вычислительным системам Г.Ф. Янбыха, пропустив его диссертацию через свой совет по защитам при ИЭВТ АН Латвии. При этом его не испугало то, что за Янбыхом числился ужасный по тем временам «грех» — он был исключен из КПСС, в связи с чем его докторскую диссертацию отказывались принимать к защите во всех других советах! Существенную помощь Э.А. Якубайтис оказал и мне, сотруднику ИЭВТ, в 1971 году, во время эпопеи с моей докторской защитой. Тогда моя докторская диссертация, представленная к защите в Объединенный ученый совет по физико-техническим наукам АН Латвии, была отправлена этим советом на предзащиту в Институт физики АН. А этот институт на предзащите устроил мне буквально «темную», в совершенно непристойной форме «провалив» работу. Я рассказал все подробно Э.А. Он, как вице-президент Академии наук Латвийской ССР, прекрасно знавший академическую жизнь, быстро понял суть случившегося и распорядился переправить мою диссертацию на предзащиту в другой институт — энергетики и электротехники; там все прошло нормально. (Много лет спустя я узнал, что «провал» моей диссертации в Институте физики был организован по личным мотивам парторгом этого института, который накануне заседания беседовал с каждым членом совета института и пригрозил суровым наказанием тем, кто проголосует «не так, как надо». Вот оно — «чистое лицо партии»). Через несколько месяцев, подготовив автореферат диссертации, я показал его Э.А. И он опять «подстраховал» меня, сказав: «Не будем дразнить гусей!», и пояснил: «У Вас очень много публикаций, у членов совета по защитам их меньше и потому могут быть проблемы. Уберите половину!». Так я и сделал. Этот позорный реферат, где соискатель ученой степени прячет часть своих научных работ, я храню до сих пор.



Вообще, надо отдать должное умению Э.А. профессионально контактировать с людьми. Он встречался с массой людей различных профессий, интересов, возрастов и в большинстве случаев находил взаимопонимание. Большое значение имели для него личные контакты с действующими учеными, особенно когда он основывал свой институт (ИЭВТ АН Латвии) и входил в новую для него кибернетическую тематику. Здесь подсказка более опытных людей была для него бесценной, и он никогда не пренебрегал ею. Так, когда в 1962 году он издавал книгу «Основы технической кибернетики» — одну из первых в СССР по этой тематике— и выдающийся специалист А.Н. Скляревич, прочитав его рукопись, сделал по ней 500 замечаний (!), Э.А. безропотно разобрался в них и практически все их учел. Зато, когда Э.А. Якубайтис имел уже устоявшиеся взгляды и аргументированную позицию в той или иной научной области, он твердо и бескомпромиссно отстаивал их, равно как и свою форму их изложения. В 1973 году, когда написанная им статья «Автомат асинхронный» для первой в СССР «Энциклопедии кибернетики» получила отрицательную рецензию, Э.А. послал в редакцию энциклопедии — в Институт кибернетики В.М. Глушкова в Киеве — разгромное письмо, в котором не только не согласился ни с одним из пунктов рецензии, но и обвинил рецензентов в некомпетентности. В результате статья вышла именно в том виде, в котором ее написал сам Э.А. Якубайтис [6].



Несмотря на свою закрытость и склонность к западному, формально-протокольному стилю общения, Э.А. Якубайтис, если требовалось, быстро адаптировался к любой аудитории и мог не только менять внешность и изображать другого человека, как актер, но и становиться «другим человеком». Однажды на школе по теории релейных устройств М.А. Гаврилова, проходившей в 1967 году в Плявинасе (Латвия), он, поначалу потрясенный нахальным и бесцеремонным поведением «школьников», через некоторое время, поддавшись атмосфере страстного и раскованного общения, сам стал вести себя так, что вызвал изумление своих сотрудников, привыкших совсем к другому [7]. Особенно преображался и раскрывался он на непротокольных мероприятиях: вечерах, застольях, банкетах. Он танцевал (и это с ампутированной ногой!), веселился и шутил, обнаруживая своеобразное чувство юмора. Так, на одном из вечеров в ИЭВТ, отвечая на вопрос лотереи, какие машины ему больше всего нравятся, он ответил: «В шашечку!» (т.е. такси: дело в том, что, как высокопоставленный чиновник, Э.А. часто использовал такси, расплачиваясь «спецталонами» — В.Л.). Другой раз, на банкете после защиты, диссертант, выступая с тостом, пожаловался, что Э.А. своими вопросами чуть его не «утопил», на что последовал «контртост» Э.А.: «Давайте выпьем за то, что никогда не тонет!».



Другая сторона деятельности Якубайтиса — администратора и человека была, увы, совсем не похожа на описанную выше и в своей основе противоречила ей. Будучи высокопоставленным чиновником и обладая большой властью, он, как и большинство людей его круга и его времени, не удержался от злоупотребления такой властью на пользу себе и, что самое страшное, во вред другим. Ограничусь одной, вопиющей историей (были и другие). В конце 1960-х гг. группа выдающихся латвийских ученых: медики Б.Л. Каплан и И.М. Маерович и кибернетик Я.А. Гельфандбейн впервые в мире разработали метод ранней диагностики злокачественных опухолей по данным статистического анализа клеточной картины тканевого среза. Для создания соответствующих автоматизированных диагностических систем по решению высшего руководства страны (Совмин СССР, Совет по кибернетике Президиума АН СССР, Совет по раковым заболеваниям Президиума АМН СССР, Министерство обороны СССР, Комитет по науке и технике при Совмине СССР) при ИЭВТ АН Латвийской ССР в Риге были сформированы две лаборатории во главе с Гельфандбейном. Под научным руководством и при активном участии указанных ученых в течение двух лет была создана и испытана компьютерная система массовой профилактической диагностики клеточного материала, работавшая со скоростью 3 препарата в минуту. Это позволяло уже тогда начать массовое обследование населения страны. Выдающаяся работа была удостоена Государственной премии СССР за 1971 год. Среди награжденных лиц числились директор ИЭВТ Э.А. Якубайтис, Министр здравоохранения Латвийской ССР и его заместитель по науке, два академика из Биологического центра АН СССР в Пущино и др. Однако основных разработчиков системы среди них не было. Самозванные «авторы» премированного открытия засекретили дальнейшие работы по нему. В результате коллектив собственно работавших ученых распался и никаких «дальнейших работ» по проекту в СССР не проводилось. Двое — Каплан и Маерович — вскоре в результате переживаний умерли. Сотни тысяч людей лишились возможности ранней диагностики и спасения от «болезни века». Содеянное Якубайтисом и его партнерами трудно рассматривать лишь как простое нарушение общепринятых норм научной этики…



5. Судьба



Еще в молодые годы Э.А. Якубайтис совершил головокружительную карьеру: в 29 лет — кандидат наук, в 35 лет — доктор наук, в 36 — директор академического института, в 39 — профессор, академик АН Латвии, в 43 — вице-президент Академии наук Латвии, главный редактор всесоюзного журнала, переводимого за рубежом, в 47 — лауреат Госпремии СССР и т.д. Тем не менее, его научная и человеческая судьба оказалась несчастливой, более того, трагической. Реализуя свои далеко идущие, амбициозные планы, он всегда делал ставку на поддержку партийных и государственных структур. Однако он недооценил значение поддержки общественности, национальных общин. В результате все его планы, связанные с кибернетикой, да и он сам, как их руководитель, оказались бесконечно далекими и чуждыми для латышей — коренных жителей Латвии, озабоченных иной проблемой — сохранением своего этноса в сложных послевоенных условиях большого процента некоренных жителей республики. В итоге научные контакты Э.А. Якубайтиса разворачивались практически лишь среди русскоязычных специалистов республики и Союза. Эти люди были вполне лояльны к нему и его деятельности и могли, при необходимости, его поддержать. Но целый ряд неэтичных (и более того) поступков, которые он совершил, отпугнули от него этих людей. Поэтому последние 10-15 советских лет он имел достаточную поддержку только в партийно-советских структурах, в которых такие поступки никого не смущали, ибо были нормой их собственной жизни. Латышские же националисты в этот период всячески третировали его и даже сумели инициировать проверку ИЭВТ в начале 1980-х гг., несмотря на поддержку, которой он пользовался в «верхах» (в частности, у секретаря ЦК компартии Латвии). К счастью, проверка прошла успешно, и Якубайтис после нее буквально «летал на крыльях». Однако все структуры, поддерживавшие его, в 1991 г. рухнули, и Э.А. Якубайтис с неизбежностью оказался в одиночестве. В этот момент перед ним встал нелегкий выбор: что делать? Остаться или уехать? А оставаясь, где работать, кем и над чем? И он принял, вероятно, единственно верное для него решение: остаться и заниматься только наукой, находясь в должности рядового научного сотрудника — только этим путем он мог доказать себе и другим, что чего-то стоит сам, безотносительно к поддержке коллективов и учреждений, которыми руководил в прошлом. По-видимому, работая в 1992—2006 годы простым научным сотрудником Фундаментальной библиотеки АН Латвии, он смог доказать это, по крайней мере, себе. Однако нас гораздо больше должно интересовать, вспоминал ли он в эти последние годы жизни свои неправедные поступки, которыми в свое время обидел других людей, сожалел ли о них? (Вспомним А. Эйнштейна: «Нравственные достижения крупного ученого важнее его интеллектуальных достижений»!). Вполне вероятно, что так оно и было. Возможно, что в 1992 году он понял свалившееся на него несчастье как ниспосланное ему наказание за эти поступки и именно поэтому принял тогда решение остаться в Латвии и рядовым сотрудником пытаться искупить свои прегрешения.



Автор статьи - Виталий Левин



6. Список основных работ Э.А. Якубайтиса



Якубайтис Э.A. Автоматическое регулирование синхронных генераторов при переменной скорости вращения. — Рига: Изд-во АН Латв. ССР, 1957 (10 п.л.).



Jakubaitis E. Alternateurs á autoexitation en frequence variable. — Paris: Dunod, 1964.



Якубайтис Э.A. Самовозбуждающийся синхронный генератор при переменной частоте. — Рига: Изд-во АН Латв. ССР, 1959. (22,5 п.л.).



Якубайтис Э.A., Глухов В.П. Физическое моделирование дроссельных магнитныхусилителей. — Рига: Изд-во АН Латв. ССР, 1961 (12 п.л.).



Jakubaitis E. Tehniskās kibernētikas pamati. — Rīga: Латвийское государств. изд-во, 1961 (13,5 п.л.).



Якубайтис Э.A. Основы технической кибернетики. — Рига: Изд-во АН Латвийской ССР, 1962 (18 п.л.).



Якубайтис Э.A. Асинхронные логические автоматы. — Рига: Зинатне, 1966.



Jakubaitis E. Asynchronní logicé odvody. — Praga: Academia, 1968.



Якубайтис Э.A. Синтез асинхронных конечных автоматов. — Рига: Зинатне, 1970 (21 п.л.).



Якубайтис Э.A. Логические автоматы и микромодули. Рига: Зинатне, 1975.



Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. Составители А. Гнедовский, В. Редько, Ю. Коваленко, Д. Тавьев. Под редакцией Якубайтиса Э.А. — Рига: Зинатне, 1976.



Пирогов В., Богомолов Л., Гайстеров С., Свирский И. Терминальные комплексы в вычислительных системах коллективного пользования. Под общей редакцией Э.А. Якубайтиса. — М.: Статистика, 1978.



Якубайтис Э.А., Артюх Ю., Беспалько В., Загурский В. Скоростные измерительныесубсистемы. — Рига, Зинатне, 1980.



Якубайтис Э.A. Архитектура вычислительных сетей. М.: Статистика, 1980.



Jakubaitis E. Network Architectures for Distributed Computing. N.-Y.: Allerton Press, 1983.



Англо-русский толковый словарь по вычислительным системам и сетям. Составители: А. Гнедовский и С. Ротанов. Под ред. Э.А. Якубайтиса. — М.: Финансы и статистика, 1981.



Якубайтис Э.A. Информационно-вычислительные сети. М.: Финансы и статистика, 1984.



Якубайтис Э.A., Визирев И.С., Гузик В. Синтез управляющих устройств в однородных средах. М.: Наука, 1984.



Якубайтис Э.A. Локальные информационно-вычислительные сети. — Рига: Зинатне, 1985.



Якубайтис Э.А. Локальные информационно-вычислительные сети. — Китай, 1991.



Jakubaitis E. Local-area Network and Their Architecture. — N.-Y.: Allerton Press, 1986.



Jakubaitis E. Lokalne sieci Komputerowe. — Warszawa: Naukowe-Techniczne, 1989.



Якубайтис Э.A. Информатика—электроника—сети. — М.: Финансы и статистика, 1989.



Jakubaitis E. Informātika. — Rīga, Zinātne, 1990.



Якубайтис Э.A. Открытые информационные сети. М. Радио и связь, 1991.



Jakubaitis E. OSI-conformant networks. — N.-Y.: Allerton Press, 1991.



Якубайтис Э.A. Информационные сети и системы. Справочник. — М.: Финансы и статистика, 1996.



Якубайтис Э.A. Вычислительные сети, системы и телекоммуникации. — М.: Изд-во Московского университета экономики, статистики и информатики, 1999. — 165 с.



Якубайтис Э.A. Информационные технологии в экономике. — М.: Изд-во Московского ун-та экономики, статистики и информатики, 1999. — 139 с.



Якубайтис Э.A. Гипертекстовый энциклопедический словарь по информатике. Электронная книга. 2004. — http://ibd.tsi.lv/main.htm.



Литература



Академик АН Латвийской ССР Э.А. Якубайтис // Биобиблиографический указатель. Рига: Зинатне, 1984.



Левин В.И. Динамика логических устройств и систем. М.: Энергия, 1980.



Левин В.И. Введение в динамическую теорию конечных автоматов. Рига: Зинатне, 1975.



Левин В.И. Акира Накашима и логическое моделирование дискретных схем // Логические исследования. Вып. 14. М.: Наука, 2007.



Левин В.И. Ученые шутят. Пенза: Изд-во Пензенской государственной технологической академии, 2005.



Якубайтис Э.А. Автомат асинхронный // Энциклопедия кибернетики. Т. 1. Киев: Наукова Думка, 1975.



Поспелов Д.А. Школа МАГа // Новости искусственного интеллекта. 1997. № 3.



Источник: 7i.7iskusstv.com Не со всеми учеными у Э.А. Якубайтиса получалось взаимодействие или хотя бы «мирное сосуществование». Те из них, кто были достаточно независимы, известны своими научными результатами и вдобавок невысоко ставили автоматную тематику, которой занимался Э.А, имели в отношениях с ним некоторые проблемы. Наиболее показательный пример — проф. Леонард Андреевич Растригин, выдающийся специалист в области кибернетики и статистических методов управления, в течение 1960-х — 1980-х годов работавший у Якубайтиса в ИЭВТ, но в конце концов из-за конфликтов вынужденный уйти в Рижский политехнический институт. Но все же такие случаи встречались нечасто.Вообще, надо отдать должное умению Э.А. профессионально контактировать с людьми. Он встречался с массой людей различных профессий, интересов, возрастов и в большинстве случаев находил взаимопонимание. Большое значение имели для него личные контакты с действующими учеными, особенно когда он основывал свой институт (ИЭВТ АН Латвии) и входил в новую для него кибернетическую тематику. Здесь подсказка более опытных людей была для него бесценной, и он никогда не пренебрегал ею. Так, когда в 1962 году он издавал книгу «Основы технической кибернетики» — одну из первых в СССР по этой тематике— и выдающийся специалист А.Н. Скляревич, прочитав его рукопись, сделал по ней 500 замечаний (!), Э.А. безропотно разобрался в них и практически все их учел. Зато, когда Э.А. Якубайтис имел уже устоявшиеся взгляды и аргументированную позицию в той или иной научной области, он твердо и бескомпромиссно отстаивал их, равно как и свою форму их изложения. В 1973 году, когда написанная им статья «Автомат асинхронный» для первой в СССР «Энциклопедии кибернетики» получила отрицательную рецензию, Э.А. послал в редакцию энциклопедии — в Институт кибернетики В.М. Глушкова в Киеве — разгромное письмо, в котором не только не согласился ни с одним из пунктов рецензии, но и обвинил рецензентов в некомпетентности. В результате статья вышла именно в том виде, в котором ее написал сам Э.А. Якубайтис [6].Несмотря на свою закрытость и склонность к западному, формально-протокольному стилю общения, Э.А. Якубайтис, если требовалось, быстро адаптировался к любой аудитории и мог не только менять внешность и изображать другого человека, как актер, но и становиться «другим человеком». Однажды на школе по теории релейных устройств М.А. Гаврилова, проходившей в 1967 году в Плявинасе (Латвия), он, поначалу потрясенный нахальным и бесцеремонным поведением «школьников», через некоторое время, поддавшись атмосфере страстного и раскованного общения, сам стал вести себя так, что вызвал изумление своих сотрудников, привыкших совсем к другому [7]. Особенно преображался и раскрывался он на непротокольных мероприятиях: вечерах, застольях, банкетах. Он танцевал (и это с ампутированной ногой!), веселился и шутил, обнаруживая своеобразное чувство юмора. Так, на одном из вечеров в ИЭВТ, отвечая на вопрос лотереи, какие машины ему больше всего нравятся, он ответил: «В шашечку!» (т.е. такси: дело в том, что, как высокопоставленный чиновник, Э.А. часто использовал такси, расплачиваясь «спецталонами» — В.Л.). Другой раз, на банкете после защиты, диссертант, выступая с тостом, пожаловался, что Э.А. своими вопросами чуть его не «утопил», на что последовал «контртост» Э.А.: «Давайте выпьем за то, что никогда не тонет!».Другая сторона деятельности Якубайтиса — администратора и человека была, увы, совсем не похожа на описанную выше и в своей основе противоречила ей. Будучи высокопоставленным чиновником и обладая большой властью, он, как и большинство людей его круга и его времени, не удержался от злоупотребления такой властью на пользу себе и, что самое страшное, во вред другим. Ограничусь одной, вопиющей историей (были и другие). В конце 1960-х гг. группа выдающихся латвийских ученых: медики Б.Л. Каплан и И.М. Маерович и кибернетик Я.А. Гельфандбейн впервые в мире разработали метод ранней диагностики злокачественных опухолей по данным статистического анализа клеточной картины тканевого среза. Для создания соответствующих автоматизированных диагностических систем по решению высшего руководства страны (Совмин СССР, Совет по кибернетике Президиума АН СССР, Совет по раковым заболеваниям Президиума АМН СССР, Министерство обороны СССР, Комитет по науке и технике при Совмине СССР) при ИЭВТ АН Латвийской ССР в Риге были сформированы две лаборатории во главе с Гельфандбейном. Под научным руководством и при активном участии указанных ученых в течение двух лет была создана и испытана компьютерная система массовой профилактической диагностики клеточного материала, работавшая со скоростью 3 препарата в минуту. Это позволяло уже тогда начать массовое обследование населения страны. Выдающаяся работа была удостоена Государственной премии СССР за 1971 год. Среди награжденных лиц числились директор ИЭВТ Э.А. Якубайтис, Министр здравоохранения Латвийской ССР и его заместитель по науке, два академика из Биологического центра АН СССР в Пущино и др. Однако основных разработчиков системы среди них не было. Самозванные «авторы» премированного открытия засекретили дальнейшие работы по нему. В результате коллектив собственно работавших ученых распался и никаких «дальнейших работ» по проекту в СССР не проводилось. Двое — Каплан и Маерович — вскоре в результате переживаний умерли. Сотни тысяч людей лишились возможности ранней диагностики и спасения от «болезни века». Содеянное Якубайтисом и его партнерами трудно рассматривать лишь как простое нарушение общепринятых норм научной этики…Еще в молодые годы Э.А. Якубайтис совершил головокружительную карьеру: в 29 лет — кандидат наук, в 35 лет — доктор наук, в 36 — директор академического института, в 39 — профессор, академик АН Латвии, в 43 — вице-президент Академии наук Латвии, главный редактор всесоюзного журнала, переводимого за рубежом, в 47 — лауреат Госпремии СССР и т.д. Тем не менее, его научная и человеческая судьба оказалась несчастливой, более того, трагической. Реализуя свои далеко идущие, амбициозные планы, он всегда делал ставку на поддержку партийных и государственных структур. Однако он недооценил значение поддержки общественности, национальных общин. В результате все его планы, связанные с кибернетикой, да и он сам, как их руководитель, оказались бесконечно далекими и чуждыми для латышей — коренных жителей Латвии, озабоченных иной проблемой — сохранением своего этноса в сложных послевоенных условиях большого процента некоренных жителей республики. В итоге научные контакты Э.А. Якубайтиса разворачивались практически лишь среди русскоязычных специалистов республики и Союза. Эти люди были вполне лояльны к нему и его деятельности и могли, при необходимости, его поддержать. Но целый ряд неэтичных (и более того) поступков, которые он совершил, отпугнули от него этих людей. Поэтому последние 10-15 советских лет он имел достаточную поддержку только в партийно-советских структурах, в которых такие поступки никого не смущали, ибо были нормой их собственной жизни. Латышские же националисты в этот период всячески третировали его и даже сумели инициировать проверку ИЭВТ в начале 1980-х гг., несмотря на поддержку, которой он пользовался в «верхах» (в частности, у секретаря ЦК компартии Латвии). К счастью, проверка прошла успешно, и Якубайтис после нее буквально «летал на крыльях». Однако все структуры, поддерживавшие его, в 1991 г. рухнули, и Э.А. Якубайтис с неизбежностью оказался в одиночестве. В этот момент перед ним встал нелегкий выбор: что делать? Остаться или уехать? А оставаясь, где работать, кем и над чем? И он принял, вероятно, единственно верное для него решение: остаться и заниматься только наукой, находясь в должности рядового научного сотрудника — только этим путем он мог доказать себе и другим, что чего-то стоит сам, безотносительно к поддержке коллективов и учреждений, которыми руководил в прошлом. По-видимому, работая в 1992—2006 годы простым научным сотрудником Фундаментальной библиотеки АН Латвии, он смог доказать это, по крайней мере, себе. Однако нас гораздо больше должно интересовать, вспоминал ли он в эти последние годы жизни свои неправедные поступки, которыми в свое время обидел других людей, сожалел ли о них? (Вспомним А. Эйнштейна: «Нравственные достижения крупного ученого важнее его интеллектуальных достижений»!). Вполне вероятно, что так оно и было. Возможно, что в 1992 году он понял свалившееся на него несчастье как ниспосланное ему наказание за эти поступки и именно поэтому принял тогда решение остаться в Латвии и рядовым сотрудником пытаться искупить свои прегрешения.Как умный человек Якубайтис в последние годы своей жизни, безусловно, задумывался над некоторыми «вечными» вопросами, которые в мирное советское время едва ли вообще приходили ему в голову. Например, на что лучше надеяться в трудных ситуациях: на должность, власть, деньги, связи или на собственную голову, руки, умение? Что важнее — занимаемое человеком кресло или его достижения во время пребывания в этом кресле? Что правильнее для ученого — любить себя в науке или науку в себе? И т.д. Нам кажется, что с учетом своего опыта этих лет он дал правильные ответы на указанные вопросы. И это облегчило ему успокоение.Якубайтис Э.A. Автоматическое регулирование синхронных генераторов при переменной скорости вращения. — Рига: Изд-во АН Латв. ССР, 1957 (10 п.л.).Jakubaitis E. Alternateurs á autoexitation en frequence variable. — Paris: Dunod, 1964.Якубайтис Э.A. Самовозбуждающийся синхронный генератор при переменной частоте. — Рига: Изд-во АН Латв. ССР, 1959. (22,5 п.л.).Якубайтис Э.A., Глухов В.П. Физическое моделирование дроссельных магнитныхусилителей. — Рига: Изд-во АН Латв. ССР, 1961 (12 п.л.).Jakubaitis E. Tehniskās kibernētikas pamati. — Rīga: Латвийское государств. изд-во, 1961 (13,5 п.л.).Якубайтис Э.A. Основы технической кибернетики. — Рига: Изд-во АН Латвийской ССР, 1962 (18 п.л.).Якубайтис Э.A. Асинхронные логические автоматы. — Рига: Зинатне, 1966.Jakubaitis E. Asynchronní logicé odvody. — Praga: Academia, 1968.Якубайтис Э.A. Синтез асинхронных конечных автоматов. — Рига: Зинатне, 1970 (21 п.л.).Якубайтис Э.A. Логические автоматы и микромодули. Рига: Зинатне, 1975.Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. Составители А. Гнедовский, В. Редько, Ю. Коваленко, Д. Тавьев. Под редакцией Якубайтиса Э.А. — Рига: Зинатне, 1976.Пирогов В., Богомолов Л., Гайстеров С., Свирский И. Терминальные комплексы в вычислительных системах коллективного пользования. Под общей редакцией Э.А. Якубайтиса. — М.: Статистика, 1978.Якубайтис Э.А., Артюх Ю., Беспалько В., Загурский В. Скоростные измерительныесубсистемы. — Рига, Зинатне, 1980.Якубайтис Э.A. Архитектура вычислительных сетей. М.: Статистика, 1980.Jakubaitis E. Network Architectures for Distributed Computing. N.-Y.: Allerton Press, 1983.Англо-русский толковый словарь по вычислительным системам и сетям. Составители: А. Гнедовский и С. Ротанов. Под ред. Э.А. Якубайтиса. — М.: Финансы и статистика, 1981.Якубайтис Э.A. Информационно-вычислительные сети. М.: Финансы и статистика, 1984.Якубайтис Э.A., Визирев И.С., Гузик В. Синтез управляющих устройств в однородных средах. М.: Наука, 1984.Якубайтис Э.A. Локальные информационно-вычислительные сети. — Рига: Зинатне, 1985.Якубайтис Э.А. Локальные информационно-вычислительные сети. — Китай, 1991.Jakubaitis E. Local-area Network and Their Architecture. — N.-Y.: Allerton Press, 1986.Jakubaitis E. Lokalne sieci Komputerowe. — Warszawa: Naukowe-Techniczne, 1989.Якубайтис Э.A. Информатика—электроника—сети. — М.: Финансы и статистика, 1989.Jakubaitis E. Informātika. — Rīga, Zinātne, 1990.Якубайтис Э.A. Открытые информационные сети. М. Радио и связь, 1991.Jakubaitis E. OSI-conformant networks. — N.-Y.: Allerton Press, 1991.Якубайтис Э.A. Информационные сети и системы. Справочник. — М.: Финансы и статистика, 1996.Якубайтис Э.A. Вычислительные сети, системы и телекоммуникации. — М.: Изд-во Московского университета экономики, статистики и информатики, 1999. — 165 с.Якубайтис Э.A. Информационные технологии в экономике. — М.: Изд-во Московского ун-та экономики, статистики и информатики, 1999. — 139 с.Якубайтис Э.A. Гипертекстовый энциклопедический словарь по информатике. Электронная книга. 2004. — http://ibd.tsi.lv/main.htm.Академик АН Латвийской ССР Э.А. Якубайтис // Биобиблиографический указатель. Рига: Зинатне, 1984.Левин В.И. Динамика логических устройств и систем. М.: Энергия, 1980.Левин В.И. Введение в динамическую теорию конечных автоматов. Рига: Зинатне, 1975.Левин В.И. Акира Накашима и логическое моделирование дискретных схем // Логические исследования. Вып. 14. М.: Наука, 2007.Левин В.И. Ученые шутят. Пенза: Изд-во Пензенской государственной технологической академии, 2005.Якубайтис Э.А. Автомат асинхронный // Энциклопедия кибернетики. Т. 1. Киев: Наукова Думка, 1975.Поспелов Д.А. Школа МАГа // Новости искусственного интеллекта. 1997. № 3. Категории: история Ключевые слова: Академик АН Латвийской ССР, Э.А. Якубайтис — статья прочитана 97 раз Комментарии