|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Литве коронавирусом заболели более 430 человек
В субботу было проанализировано 1524 образца. С начала эпидемии в республике от заболевания скончались семь человек. В Литве, по данным на 8:00 по местному времени, число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 437 человек. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
В субботу было проанализировано 1524 образца. С воскресенья число подтвержденных смертей не изменилось – с начала эпидемии в республике от коронавируса скончались семь человек.
В стране действует карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|