В Литве коронавирусом заболели более 430 человек 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В субботу было проанализировано 1524 образца. С начала эпидемии в республике от заболевания скончались семь человек. В Литве, по данным на 8:00 по местному времени, число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 437 человек. Об этом сообщает



В субботу было проанализировано 1524 образца. С воскресенья число подтвержденных смертей не изменилось – с начала эпидемии в республике от коронавируса скончались семь человек.



В стране действует карантин.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались.



В субботу было проанализировано 1524 образца. С начала эпидемии в республике от заболевания скончались семь человек. В Литве, по данным на 8:00 по местному времени, число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 437 человек. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.В субботу было проанализировано 1524 образца. С воскресенья число подтвержденных смертей не изменилось – с начала эпидемии в республике от коронавируса скончались семь человек.В стране действует карантин.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии