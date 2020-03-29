Тысячи украинцев штурмуют границу перед ее полным закрытием 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из пешеходов, желающих вернуться в страну, пишет



Вечером 26 марта президент Владимир Зеленский объявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены с 27 марта закрыть границы для всех, в том числе для украинских граждан.



Как пишет издание, в двух оставшихся открытыми пунктах пропуска с польской стороны столпились тысячи людей, которые ждут в нейтральной зоне, пока их заберут автобусы на Украину.



"На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски. Никто их не проверяет, быстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на Украину в таких очередях на границе", — рассказал собеседник издания. На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из пешеходов, желающих вернуться в страну, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание "Страна.ua".Вечером 26 марта президент Владимир Зеленский объявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены с 27 марта закрыть границы для всех, в том числе для украинских граждан.Как пишет издание, в двух оставшихся открытыми пунктах пропуска с польской стороны столпились тысячи людей, которые ждут в нейтральной зоне, пока их заберут автобусы на Украину."На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски. Никто их не проверяет, быстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на Украину в таких очередях на границе", — рассказал собеседник издания. Отмечается, что за минувшие сутки через границу пропустили около десяти тысяч пассажиров автобусов и пешеходов. Большинство из них — трудовые мигранты из Польши.



"Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзи, Познани — почти все или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры, глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась в Польше", — рассказала вернувшаяся из польской столицы женщина.



Пограничники, в свою очередь, жалуются на тяжелые условия работы.



"Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам, кроме обычных масок, ничего не выдали", — заявил сотрудник Мостисского пограничного отряда.



В Госпогранслужбе Украины подтвердили резкое увеличение потока через государственную границу.



Число заболевших COVID-19 на Украине за последние сутки возросло на 92 и составляет 310 человек.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Польша — статья прочитана 226 раз Комментарии