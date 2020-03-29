В России представили препарат для лечения коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Сысоев Сотрудник за работой в вирусологической лаборатории



Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщает



В сообщении отмечается, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.



"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких", — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.В сообщении отмечается, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта."Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких", — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.



Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, уточнили в пресс-службе.



Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава.



Что рекомендует Минздрав



Накануне Минздрав обновил эти рекомендации, выпустив уже четвертую версию.



В частности, обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике COVID-19, и расширены схемы лекарственной терапии. Так, медики назвали несколько препаратов, которые применялись для лечения атипичной пневмонии и которые рекомендуется применять в комбинации в терапии новой инфекции.



Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Кроме того, сейчас проходят клинические испытания умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.



COVID-19



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.



Cогласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели почти 600 тысяч человек в мире, более 27 тысячи умерли, 131 тысяча выздоровели. В первую тройку по числу летальных исходов входят Италия, Испания и Китай.



В России общее число случаев коронавируса достигло 1264 (817 из них — в Москве), 49 человек выздоровели, четверо умерли. РИА Новости Категории: чп и криминал, здоровье, в России, образование Ключевые слова: контроль, лекарство, разработка, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 234 раза Комментарии