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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Лидер итальянской партии назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов»
Лидер самой популярной в Италии партии «Лига», экс-вице-премьер Маттео Сальвини подверг ЕС критике за медленное реагирование на преодоление последствий коронавируса и пригрозил, что страна может выйти из Евросоюза.
«Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности», – сказал Сальвини, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание affaritaliani.it.
Он также ответил на вопрос о противоречиях внутри Евросоюза по мерам, принимаемым для преодоления последствий пандемии.
«Это вовсе не «союз», это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», – заключил Сальвини.
Ранее губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии.
vz.ru
Категории: политика, чп и криминал, здоровье
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Каждый будет воспользовавшись ситуацией использовать её в своих корыстных целях. Теперь не будут умирать от других болезней,только от коронавируса.
Суфийская притча:
Встретились как-то на дороге паломник и Чума.
— Куда идёшь? — спросила чума.
— В Мекку, поклониться святым местам. А ты?
— В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила Чума.
Разошлись они; а через год на той же дороге встретились снова.
— А ведь ты обманула меня, — сказал Чуме паломник. — Ты говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч!
— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха.