ИАПЛ-СХС выступает против автомобильного налога 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) вновь защищает интересы наиболее чувствительной части общества.



12 марта 2020 года парламентарии зарегистрировали законопроект об изменении 9 статьи закона XIII-2690 о налоге на регистрацию моторных транспортных средств. Цель законопроекта – отсрочить на год вступление закона в силу, сообщает L24.lt.



Ещё в декабре при принятии бюджета и связанных с ним законов удалось перенести этот срок на полгода. Однако с 1 июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду автомобиль, зарегистрированный в Литве, придется платить налог на загрязнение. Партия ИАПЛ-СХС с этим не согласна.



Этот налог больше всего почувствуют жители регионов Литвы, получающие низкие доходы, и для которых автомобиль - не роскошь, а средство первой необходимости, способ добраться до работы, до образовательных, медицинских, социальных учреждений.



Введение налога на загрязняющие автомобили или других ограничений для владельцев старых автомобилей замедлит мобильность общества и заодно увеличит безработицу. Новый налог, безусловно, ухудшит положение наиболее уязвимой части нашего общества.



Члены парламентской фракции ИАПЛ-СХС предлагают, чтобы закон вступил в силу только с 1 июля 2021 года, то есть отложить его вступление в силу и реализацию на один год, несмотря на давление со стороны Европейской комиссии. 12 марта 2020 года парламентарии зарегистрировали законопроект об изменении 9 статьи закона XIII-2690 о налоге на регистрацию моторных транспортных средств. Цель законопроекта – отсрочить на год вступление закона в силу, сообщает L24.lt.Ещё в декабре при принятии бюджета и связанных с ним законов удалось перенести этот срок на полгода. Однако с 1 июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду автомобиль, зарегистрированный в Литве, придется платить налог на загрязнение. Партия ИАПЛ-СХС с этим не согласна.Этот налог больше всего почувствуют жители регионов Литвы, получающие низкие доходы, и для которых автомобиль - не роскошь, а средство первой необходимости, способ добраться до работы, до образовательных, медицинских, социальных учреждений.Введение налога на загрязняющие автомобили или других ограничений для владельцев старых автомобилей замедлит мобильность общества и заодно увеличит безработицу. Новый налог, безусловно, ухудшит положение наиболее уязвимой части нашего общества.Члены парламентской фракции ИАПЛ-СХС предлагают, чтобы закон вступил в силу только с 1 июля 2021 года, то есть отложить его вступление в силу и реализацию на один год, несмотря на давление со стороны Европейской комиссии. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: ИАПЛ-СХС, автомобильный налог — статья прочитана 148 раз Комментарии