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ИАПЛ-СХС выступает против автомобильного налога
Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) вновь защищает интересы наиболее чувствительной части общества.
12 марта 2020 года парламентарии зарегистрировали законопроект об изменении 9 статьи закона XIII-2690 о налоге на регистрацию моторных транспортных средств. Цель законопроекта – отсрочить на год вступление закона в силу, сообщает L24.lt.
Ещё в декабре при принятии бюджета и связанных с ним законов удалось перенести этот срок на полгода. Однако с 1 июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду автомобиль, зарегистрированный в Литве, придется платить налог на загрязнение. Партия ИАПЛ-СХС с этим не согласна.
Этот налог больше всего почувствуют жители регионов Литвы, получающие низкие доходы, и для которых автомобиль - не роскошь, а средство первой необходимости, способ добраться до работы, до образовательных, медицинских, социальных учреждений.
Введение налога на загрязняющие автомобили или других ограничений для владельцев старых автомобилей замедлит мобильность общества и заодно увеличит безработицу. Новый налог, безусловно, ухудшит положение наиболее уязвимой части нашего общества.
Члены парламентской фракции ИАПЛ-СХС предлагают, чтобы закон вступил в силу только с 1 июля 2021 года, то есть отложить его вступление в силу и реализацию на один год, несмотря на давление со стороны Европейской комиссии.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: ИАПЛ-СХС, автомобильный налог
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