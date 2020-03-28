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Международная политика за 27 марта



Европа: “план Маршалла-2”, Британия сплотилась, Китай пошёл вперёд, а в НАТО появился новый член

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Долгожданный европейский саммит по кризису коронавируса завершился лобовым столкновением сторонников плана экономического возрождения ЕС с одной стороны и германо-нидерландским блоком — с другой.

Упомянутый план возрождения, уже окрещённый СМИ “новым планом Маршалла” и поддерживаемый группой государств, возглавляемой испанским премьером Педро Санчесом, предполагает “договориться о скоординированной стратегии преодоления экономических и социальных последствий эпидемии, повлекшей кризис”.
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560 000 британцев добровольно вызвались оказать поддержку Национальной службе здравоохранения (National Health Service — NHS) в оказании помощи уязвимым гражданам страны во время пандемии коронавируса. Объявляя набор волонтёров, правительство Соединённого Королевства рассчитывало, что на призыв откликнутся 250 000 человек.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о том, что процесс принятия Северной Македонии в НАТО завершён. По этому поводу генсек отправил приветственное письмо руководителям страны.

“Отныне Северная Македония является частью семьи НАТО. Семьи из 30 стран и почти миллиарда человек. Это семья, которая основана на уверенности, что независимо от того, с какой бы проблемой ни столкнулся один из нас, все мы её решать будем вместе. Так мы сильнее. И так мы чувствуем себя в большей безопасности”, — отметил в послании Столтенберг.
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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 28 марта, 12:27

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