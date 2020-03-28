Загрузка... Международная политика за 27 марта 🔊 Воспроизвести



Европа: “план Маршалла-2”, Британия сплотилась, Китай пошёл вперёд, а в НАТО появился новый член



Подробнее на FITZROY



Долгожданный европейский саммит по кризису коронавируса завершился лобовым столкновением сторонников плана экономического возрождения ЕС с одной стороны и германо-нидерландским блоком — с другой.



Упомянутый план возрождения, уже окрещённый СМИ “новым планом Маршалла” и поддерживаемый группой государств, возглавляемой испанским премьером Педро Санчесом, предполагает “договориться о скоординированной стратегии преодоления экономических и социальных последствий эпидемии, повлекшей кризис”. Долгожданный европейский саммит по кризису коронавируса завершился лобовым столкновением сторонников плана экономического возрождения ЕС с одной стороны и германо-нидерландским блоком — с другой.Упомянутый план возрождения, уже окрещённый СМИ “новым планом Маршалла” и поддерживаемый группой государств, возглавляемой испанским премьером Педро Санчесом, предполагает “договориться о скоординированной стратегии преодоления экономических и социальных последствий эпидемии, повлекшей кризис”. * * *



560 000 британцев добровольно вызвались оказать поддержку Национальной службе здравоохранения (National Health Service — NHS) в оказании помощи уязвимым гражданам страны во время пандемии коронавируса. Объявляя набор волонтёров, правительство Соединённого Королевства рассчитывало, что на призыв откликнутся 250 000 человек.



* * *



Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о том, что процесс принятия Северной Македонии в НАТО завершён. По этому поводу генсек отправил приветственное письмо руководителям страны.



“Отныне Северная Македония является частью семьи НАТО. Семьи из 30 стран и почти миллиарда человек. Это семья, которая основана на уверенности, что независимо от того, с какой бы проблемой ни столкнулся один из нас, все мы её решать будем вместе. Так мы сильнее. И так мы чувствуем себя в большей безопасности”, — отметил в послании Столтенберг. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 181 раз Комментарии