Мини-футбол. Отбор к чемпионату мира перенесен на лето 🔊 Воспроизвести







Европейский союз футбольных ассоциаций отменил апрельские матчи плей-офф континентального отбора квалификационного турнира чемпионата мира по мини-футболу (футзал) 2020 года. В них должны принять участие сборные Сербии, Финляндии, Хорватии и Чехии. С 9 и 12 апреля игры перенесены на летние месяцы.



Как уже сообщали Вести.Ru, финальная часть чемпионат мира по мини-футболу (футзалу) пройдет в Литве и должна была состояться с 12 сентября по 4 октября. Сборная России обеспечила себе участие в турнире в числе победителей четырех групп предпоследней стадии квалификации. Эти даты пока остаются в силе.



А вот стыковые матчи отборочного раунда футзального чемпионата Европы 2022 года и встречи предварительного раунда женского чемпионата Европы 2021 года Как уже сообщали Вести.Ru, финальная часть чемпионат мира по мини-футболу (футзалу) пройдет в Литве и должна была состояться с 12 сентября по 4 октября. Сборная России обеспечила себе участие в турнире в числе победителей четырех групп предпоследней стадии квалификации. Эти даты пока остаются в силе.А вот стыковые матчи отборочного раунда футзального чемпионата Европы 2022 года и встречи предварительного раунда женского чемпионата Европы 2021 года УЕФА уже перенес



"Обзор" рассказывал о предстоящем чемпионате мира по футзалу, который, если не помешает коронавирус, пройдёт в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Категории: спорт Ключевые слова: Литва, чемпионат мира, футзал, отбор, мини-футбол — статья прочитана 175 раз Комментарии