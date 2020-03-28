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Чтобы улица не «болела»

Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления




Работники вильнюсского муниципального предприятия «Grinda» начали дезинфицировать не только общественные пространства литовской столицы, но и улицы.

Дезинфекционная обработка улиц в первую очередь будет проводиться в спальных районах и в центральной части города, где пересекаются крупнейшие потоки транспорта и пешеходов.

Для дезинфекции городских улиц используются многофункциональные гидродинамические машины. Резервуары специальной техники заполняются гипохлоритом натрия, который благодаря находящемуся в нём хлору широко используется на предприятиях пищевой промышленности, в системе общественного питания, на станциях питьевой воды, для дезинфекции мест общего пользования.
Уличная дезинфекция началась в пятницу на прошлой неделе, её осуществляли 4 специальных машины, две из них работали в центральной части города и в Науяместисе, а остальные периодически курсировали по Шяшкине и Старому городу.

Сначала улицы поливались водой, а затем увлажнялись дезинфекционной жидкостью (0,1% раствором гипохлорит натрия).



«Дезинфекция общественных городских пространств и улиц в настоящее время критически важна, поскольку инфицированные новым вирусом люди, не соблюдающие установленных во время карантина правил и запретов, в общественном пространстве распространяют вирус в воздухе, а он оседает на поверхностях. Значит, заразиться можно, даже не имея никакого близкого контакта с носителем вируса», - сообщило Вильнюсское городское самоуправление в своём пресс-релизе.

Инф. «Обзора»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, улица, дезинфекция
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добавлена сегодня, 28 марта, 10:40

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