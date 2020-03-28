В Литве зафиксировано более 380 случаев заболевания коронавирусом 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Валерий Мельников



В республике до 13 апреля действует карантин. Власти потребовали от граждан выходить на улицу или в магазины только в случае крайней необходимости. В Литве, по данным на 8:00 субботы, зафиксировано 382 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



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Еще в пятницу было известно, что от инфекции скончалось уже пять пациентов. Количество зараженных в республике ежедневно увеличивается на десятки, сообщает



Вечером в пятницу стало известно о еще 13 заболевших COVID-19. Среди них один медик, который разразился, контактируя с инфицированным. В республике до 13 апреля действует карантин. Власти потребовали от граждан выходить на улицу или в магазины только в случае крайней необходимости. В Литве, по данным на 8:00 субботы, зафиксировано 382 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.* * *Еще в пятницу было известно, что от инфекции скончалось уже пять пациентов. Количество зараженных в республике ежедневно увеличивается на десятки, сообщает Sputnik Литва . Минздрав Литвы объявил, что количество случаев заражения коронавирусом составляет 358.Вечером в пятницу стало известно о еще 13 заболевших COVID-19. Среди них один медик, который разразился, контактируя с инфицированным.



От коронавируса в Литве уже скончались пять человек. Первая смерть была зафиксирована на прошлой неделе.



В республике с 16 марта действует карантин. Позднее его продлили до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано уже более 465 тысяч случаев заражения инфекцией в 200 странах, свыше 21 тысячи человек скончались.











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Литовцев просят строго соблюдать правила гигиены, в частности при чихании или кашле прикрывать рот и нос, а также соблюдать безопасное расстояние с другими людьми.



Минздрав Литвы опубликовал рекомендации, согласно которым всем жителям страны в общественных местах предписывается носить медицинские маски. Документ опубликован на сайте ведомства.



В тексте рекомендации уточняется, что в случае, если у кого-то из жителей страны нет возможности носить медицинскую маску, следует прикрывать нос и рот матерчатой маской. Без нее можно находиться только в автомобиле.



Также жителям Литвы следует носить одноразовые перчатки во всех случаях, когда присутствует контакт с вещами.



Литовцев просят строго соблюдать правила гигиены, в частности, при чихании или кашле прикрывать рот и нос, а также соблюдать безопасное расстояние с другими людьми. Дистанция должна быть не менее двух метров, а длительность контакта не должна превышать 15 минут. Данные были собраны со всех лабораторий, где проводятся исследования. За день было проанализировано 5495 образцов.От коронавируса в Литве уже скончались пять человек. Первая смерть была зафиксирована на прошлой неделе.В республике с 16 марта действует карантин. Позднее его продлили до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано уже более 465 тысяч случаев заражения инфекцией в 200 странах, свыше 21 тысячи человек скончались.* * *Минздрав Литвы опубликовал рекомендации, согласно которым всем жителям страны в общественных местах предписывается носить медицинские маски. Документ опубликован на сайте ведомства.В тексте рекомендации уточняется, что в случае, если у кого-то из жителей страны нет возможности носить медицинскую маску, следует прикрывать нос и рот матерчатой маской. Без нее можно находиться только в автомобиле.Также жителям Литвы следует носить одноразовые перчатки во всех случаях, когда присутствует контакт с вещами.Литовцев просят строго соблюдать правила гигиены, в частности, при чихании или кашле прикрывать рот и нос, а также соблюдать безопасное расстояние с другими людьми. Дистанция должна быть не менее двух метров, а длительность контакта не должна превышать 15 минут. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 345 раз Комментарии