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В Литве зафиксировано более 380 случаев заболевания коронавирусом

© Sputnik / Валерий Мельников


В республике до 13 апреля действует карантин. Власти потребовали от граждан выходить на улицу или в магазины только в случае крайней необходимости. В Литве, по данным на 8:00 субботы, зафиксировано 382 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Еще в пятницу было известно, что от инфекции скончалось уже пять пациентов. Количество зараженных в республике ежедневно увеличивается на десятки, сообщает Sputnik Литва. Минздрав Литвы объявил, что количество случаев заражения коронавирусом составляет 358.

Вечером в пятницу стало известно о еще 13 заболевших COVID-19. Среди них один медик, который разразился, контактируя с инфицированным.
Данные были собраны со всех лабораторий, где проводятся исследования. За день было проанализировано 5495 образцов.

От коронавируса в Литве уже скончались пять человек. Первая смерть была зафиксирована на прошлой неделе.

В республике с 16 марта действует карантин. Позднее его продлили до 13 апреля. Как предупредили власти, всех, кто нарушает его правила, ждут серьезные последствия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано уже более 465 тысяч случаев заражения инфекцией в 200 странах, свыше 21 тысячи человек скончались.





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Литовцев просят строго соблюдать правила гигиены, в частности при чихании или кашле прикрывать рот и нос, а также соблюдать безопасное расстояние с другими людьми.

Минздрав Литвы опубликовал рекомендации, согласно которым всем жителям страны в общественных местах предписывается носить медицинские маски. Документ опубликован на сайте ведомства.

В тексте рекомендации уточняется, что в случае, если у кого-то из жителей страны нет возможности носить медицинскую маску, следует прикрывать нос и рот матерчатой маской. Без нее можно находиться только в автомобиле.

Также жителям Литвы следует носить одноразовые перчатки во всех случаях, когда присутствует контакт с вещами.

Литовцев просят строго соблюдать правила гигиены, в частности, при чихании или кашле прикрывать рот и нос, а также соблюдать безопасное расстояние с другими людьми. Дистанция должна быть не менее двух метров, а длительность контакта не должна превышать 15 минут.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 345 раз
добавлена сегодня, 28 марта, 08:00

Комментарии

морж
28 марта, 14:21
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По логике в Литве ситуация должна быть на много хуже чем в Италии так как страна находится в гораздо худшем экономическом положении плюс техническая отсталость и ни чего своего практически нет.
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