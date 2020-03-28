В Африке мужчина сбежал из изоляции по коронавирусу и его съел крокодил 🔊 Воспроизвести Нарушитель карантина стал обедом для крокодила, фото: pixabay.com



Похоже, сама природа решила помочь человечеству в его борьбе со смертельным коронавирусом Сovid-19. Трагикомический и назидательный случай произошел в африканском государстве Руанда.



Здесь житель города Камони нарушил введенный режим строгой самоизоляции и отправился на рыбалку, которая оказалась последней в его жизни. На него напал крокодил и съел беднягу-нарушителя.



Об этом сообщает



Трагедия произошла 25 марта, мужчина, чье имя не называют, пошел на рыбалку на реку Нйабаронго.



"Он был среди тех людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса", - рассказала мэр города Элис Кайитеси.



В Руанде сейчас зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом и это высочайший показатель в регионе, хотя умерших пока нет. Страна ввела режим строгой изоляции. О самочувствии рептилии пока информации нет. Похоже, сама природа решила помочь человечеству в его борьбе со смертельным коронавирусом Сovid-19. Трагикомический и назидательный случай произошел в африканском государстве Руанда.Здесь житель города Камони нарушил введенный режим строгой самоизоляции и отправился на рыбалку, которая оказалась последней в его жизни. На него напал крокодил и съел беднягу-нарушителя.Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на американскую газету The New York Post.Трагедия произошла 25 марта, мужчина, чье имя не называют, пошел на рыбалку на реку Нйабаронго."Он был среди тех людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса", - рассказала мэр города Элис Кайитеси.В Руанде сейчас зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом и это высочайший показатель в регионе, хотя умерших пока нет. Страна ввела режим строгой изоляции. О самочувствии рептилии пока информации нет. strana.ua Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нарушитель, контроль, крокодил, карантин, Руанда, распространение, коронавирус — статья прочитана 251 раз Комментарии