Лукашенко намерен приехать на парад по случаю юбилея Победы в Москву 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен приехать 9 мая в Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



"У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что с Украины никто не поедет", — цитирует главу государства



При этом Лукашенко отметил, что в Белоруссии также запланированы празднования и сейчас он думает, как побывать и на них тоже.



"Но я не знаю, может быть, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. — Прим. ред.), будут ли они проводить эти мероприятия", — добавил Лукашенко.



Он также подчеркнул, что Минск пока не отменял праздничные мероприятия по случаю этой даты.



Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на фоне распространения коронавируса парад в честь Дня Победы в Москве могут отменить, однако решение пока не принято. Он подчеркнул, что подготовка продолжается, но нельзя подвергать опасности здоровье людей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен приехать 9 мая в Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне."У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что с Украины никто не поедет", — цитирует главу государства РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.При этом Лукашенко отметил, что в Белоруссии также запланированы празднования и сейчас он думает, как побывать и на них тоже."Но я не знаю, может быть, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. — Прим. ред.), будут ли они проводить эти мероприятия", — добавил Лукашенко.Он также подчеркнул, что Минск пока не отменял праздничные мероприятия по случаю этой даты.Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на фоне распространения коронавируса парад в честь Дня Победы в Москве могут отменить, однако решение пока не принято. Он подчеркнул, что подготовка продолжается, но нельзя подвергать опасности здоровье людей. РИА Новости Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Москва, 9 мая, Лукашенко, парад, гости География: Белоруссия — статья прочитана 100 раз Комментарии