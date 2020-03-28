|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Лукашенко намерен приехать на парад по случаю юбилея Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен приехать 9 мая в Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что с Украины никто не поедет", — цитирует главу государства РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.
При этом Лукашенко отметил, что в Белоруссии также запланированы празднования и сейчас он думает, как побывать и на них тоже.
"Но я не знаю, может быть, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. — Прим. ред.), будут ли они проводить эти мероприятия", — добавил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что Минск пока не отменял праздничные мероприятия по случаю этой даты.
Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на фоне распространения коронавируса парад в честь Дня Победы в Москве могут отменить, однако решение пока не принято. Он подчеркнул, что подготовка продолжается, но нельзя подвергать опасности здоровье людей.
РИА Новости
География: Белоруссия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|